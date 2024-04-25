Не в земле: вот какой способ выращивания огурцов может подойти вам — прост и удобен

Выращивание огурцов в вермикулите

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание в вермикулите — это простой способ выращивания огурцов. При пикировке сеянцы легко извлекаются из вермикулита, не повреждая корневую систему.

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Сначала следует увлажнить вермикулит, но не заливать водой. Затем распределите семена по поверхности вермикулита в неглубоком контейнере (примерно 5 см) и слегка припудрите их тем же материалом.

Поместите контейнер в пакет и поставьте в тёплое, освещённое место. Как только появятся всходы, удалите пакет и перенесите контейнер в более прохладное, но светлое место, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Рассаде в вермикулите следует дать не более двух недель, после чего её следует высадить на постоянное место. Растения пересаживают, когда у них появится 1-2 настоящих листка, не считая семядольных.