Не в земле: вот какой способ выращивания огурцов может подойти вам — прост и удобен

Выращивание в вермикулите — это простой способ выращивания огурцов. При пикировке сеянцы легко извлекаются из вермикулита, не повреждая корневую систему.
Сначала следует увлажнить вермикулит, но не заливать водой. Затем распределите семена по поверхности вермикулита в неглубоком контейнере (примерно 5 см) и слегка припудрите их тем же материалом.
Поместите контейнер в пакет и поставьте в тёплое, освещённое место. Как только появятся всходы, удалите пакет и перенесите контейнер в более прохладное, но светлое место, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Рассаде в вермикулите следует дать не более двух недель, после чего её следует высадить на постоянное место. Растения пересаживают, когда у них появится 1-2 настоящих листка, не считая семядольных.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.