Не в земле: вот какой способ выращивания огурцов может подойти вам — прост и удобен

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Выращивание огурцов в вермикулите

0:55
Садоводство » Овощи

Выращивание в вермикулите — это простой способ выращивания огурцов. При пикировке сеянцы легко извлекаются из вермикулита, не повреждая корневую систему.

Выращивание огурцов в вермикулите
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сначала следует увлажнить вермикулит, но не заливать водой. Затем распределите семена по поверхности вермикулита в неглубоком контейнере (примерно 5 см) и слегка припудрите их тем же материалом.

Поместите контейнер в пакет и поставьте в тёплое, освещённое место. Как только появятся всходы, удалите пакет и перенесите контейнер в более прохладное, но светлое место, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Рассаде в вермикулите следует дать не более двух недель, после чего её следует высадить на постоянное место. Растения пересаживают, когда у них появится 1-2 настоящих листка, не считая семядольных.

Выращивание рассады в ВЕРМИКУЛИТЕ!!!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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