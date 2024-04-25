Рассказываем как вырастить подсолнух на даче

Говорим о посадке подсолнуха

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сажать подсолнух на даче следует весной, когда почва прогреется до +10 градусов Цельсия.

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Для этого необходимо выбрать солнечное место с хорошей дренажной системой и плодородной почвой. Подготовьте грядки, а также не забудьте прополоть их от сорняков и разрыхлить землю. Затем сделайте небольшие углубления в грунте и поместите в каждое по 2-3 семечка подсолнуха.

Засыпьте их землёй и утрамбуйте. После этого обильно полейте грядки водой и прикройте их пленкой или сеткой, чтобы защитить от птиц. Через 7-10 дней появятся первые всходы, которые необходимо проредить, оставив расстояние между растениями около 30 см.

Для лучшего роста и развития подсолнуха рекомендуется регулярно поливать и подкармливать растения удобрениями.

В июле-августе подсолнухи будут цвести и радовать вас своими яркими цветами, а в сентябре-октябре можно будет собирать зрелые семена для дальнейшего использования.

Помните, что подсолнухи любят солнечный свет и не переносят затенённых мест, поэтому следите за тем, чтобы они получали достаточно солнечного освещения.