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Рассказываем как вырастить подсолнух на даче

Говорим о посадке подсолнуха

1:15
Садоводство » Цветы

Сажать подсолнух на даче следует весной, когда почва прогреется до +10 градусов Цельсия.

Говорим о посадке подсолнуха
Фото: public-domain-image.com by Jon Sullivan is licensed under commons.wikimedia.org

Для этого необходимо выбрать солнечное место с хорошей дренажной системой и плодородной почвой. Подготовьте грядки, а также не забудьте прополоть их от сорняков и разрыхлить землю. Затем сделайте небольшие углубления в грунте и поместите в каждое по 2-3 семечка подсолнуха.

Засыпьте их землёй и утрамбуйте. После этого обильно полейте грядки водой и прикройте их пленкой или сеткой, чтобы защитить от птиц. Через 7-10 дней появятся первые всходы, которые необходимо проредить, оставив расстояние между растениями около 30 см.

Для лучшего роста и развития подсолнуха рекомендуется регулярно поливать и подкармливать растения удобрениями.

В июле-августе подсолнухи будут цвести и радовать вас своими яркими цветами, а в сентябре-октябре можно будет собирать зрелые семена для дальнейшего использования.

Помните, что подсолнухи любят солнечный свет и не переносят затенённых мест, поэтому следите за тем, чтобы они получали достаточно солнечного освещения.

Как я сею подсолнечник в открытый грунт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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