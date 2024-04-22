Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуму внесли законопроект об ограничении полной стоимости кредитов в МФО
Эксперты рассказали, как подружить двух враждующих кошек
Ксения Собчак присутствовала на суде по делу бывшего министра экономики Казахстана
Быстрый доступ к страховой информации: удобство для пользователей Госуслуг
Топ-7 самых таинственных мест СССР
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
Стоит ли ошпаривать на даче растущие кусты смородины?

Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов

2:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина - это один из самых популярных и полезных кустарников в мире садоводства. Она обладает не только вкусными ягодами, но и имеет целый ряд полезных свойств для здоровья. Однако, как и любое растение, смородина может подвергаться атакам вредителей и болезней, которые снижают урожай и качество ягод. В связи с этим возникает вопрос: нужно ли ошпаривать растущие кусты смородины?

Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Преимущества ошпаривания

  • Уничтожение вредителей и болезней: ошпаривание кустов смородины помогает уничтожить вредные организмы, такие как клещи, личинки насекомых и грибковые инфекции, которые могут нанести вред растению.
  • Стимуляция роста: иёплая вода, используемая для ошпаривания, может стимулировать рост кустов, улучшая их общее здоровье и урожайность.
  • Повышение урожайности и качества ягод: путём устранения вредителей и болезней ошпаривание способствует повышению урожайности и качества ягод смородины.

Недостатки ошпаривания

  • Риск повреждения растения: неконтролируемая температура воды или чрезмерное ошпаривание может повредить растение, особенно если оно находится в состоянии стресса или имеет нежные побеги.
  • Неэффективность для некоторых видов вредителей и болезней: некоторые вредители и болезни могут быть устойчивы к ошпариванию, что делает этот метод недостаточно эффективным для их уничтожения.
  • Необходимость регулярного проведения процедуры: ошпаривание требует регулярного проведения, особенно во время сезона роста и плодоношения, что может быть затратным по времени и ресурсам.

Ошпаривание растущих кустов смородины может быть полезным методом для контроля вредителей и болезней, при условии, что оно проводится правильно и в меру. Однако не следует полагаться только на этот метод, а использовать его в сочетании с другими методами защиты растений, такими как мульчирование, применение натуральных удобрений и биологических средств защиты. Как всегда, регулярное наблюдение за состоянием растений и оперативные меры по защите их здоровья остаются ключом к успешному садоводству.

5 секретов небывалого урожая смородины
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
В Госдуму внесли законопроект об ограничении полной стоимости кредитов в МФО
Эксперты рассказали, как подружить двух враждующих кошек
Ксения Собчак присутствовала на суде по делу бывшего министра экономики Казахстана
Быстрый доступ к страховой информации: удобство для пользователей Госуслуг
Топ-7 самых таинственных мест СССР
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников