Будет более привлекательно и гармонично: говорим о приствольном круге

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Как можно оформить приствольный круг дерева

2:29
Садоводство » Советы

Приствольный круг дерева — это красивое и уникальное явление природы, которое можно наблюдать в лесу или парке. Это круглый участок земли вокруг ствола дерева, на котором отсутствуют другие растения и травы. Такой круг создаётся за счёт того, что дерево выделяет в почву вещества, которые подавляют рост других растений.

Как можно оформить приствольный круг дерева
Фото: https://commons.wikimedia.org by Vijayanrajapuram is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но как можно оформить приствольный круг дерева, чтобы он выглядел ещё более привлекательно и гармонично в окружающей природной среде? В этой статье мы поделимся несколькими идеями, которые помогут вам создать красивый и ухоженный приствольный круг.

1. Очистите круг от сорняков и лишней растительности. Прежде чем приступать к оформлению, необходимо удалить все растения, которые могут мешать или конкурировать с деревом. Оставьте только мульчу или слой сухих листьев вокруг ствола, чтобы сохранить влагу и питательные вещества в почве.

2. Добавьте декоративные элементы. Чтобы приствольный круг выглядел более интересно и привлекательно, можно добавить различные декоративные элементы. Например, камни, декоративные фигурки, статуэтки или даже маленький фонтанчик. Главное, чтобы они не загромождали пространство и гармонично вписывались в окружающую природу.

3. Разместите скамейку или лавочку. Если приствольный круг находится в парке или саду, то можно установить скамейку или лавочку рядом с деревом. Это будет отличным местом для отдыха и наслаждения красотой природы.

4. Посадите цветы или кустарники. Чтобы придать кругу еще больше цвета и жизни, можно посадить цветы или кустарники вокруг ствола дерева. Выбирайте растения, которые хорошо растут в тени и не будут конкурировать с деревом за питательные вещества.

5. Создайте маленький сад. Если приствольный круг находится в вашем саду, то можно создать вокруг него маленький сад. Выберите растения, которые будут хорошо сочетаться с деревом и создадут единую композицию. Не забывайте о правильном уходе за растениями, чтобы они радовали вас своей красотой.

6. Используйте освещение. Вечером приствольный круг может выглядеть ещё более впечатляюще, если использовать освещение.

Как легко и просто оформить приствольный круг плодового дерева с помощью бордюрной ленты
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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