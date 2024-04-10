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Вырастить грушевое дело в северном регионе: миссия выполнима?

Как вырастить грушу в северном климате?

1:53
Садоводство

Чтобы вырастить грушу в северном регионе, следуйте этим правилам.

Как вырастить грушу в северном климате?
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik

Выбирайте подходящие сорта груш, устойчивые к морозам и перепадам температур, например, «Кафедральная», «Лада», «Мичуринская красавица», «Москвичка», «Нарядная Ефимова» и «Отрадненская».

Убедитесь, что ваш участок подходит для выращивания груш: почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и плодородной, а уровень грунтовых вод должен быть не менее 2,5 м от поверхности.

Посадка груш должна производиться весной, когда почва уже достаточно прогрета, но ещё не началось активное сокодвижение. Расстояние между деревьями должно быть не менее 4–5 метров, чтобы они могли свободно расти и развиваться. Посадочная яма должна быть глубиной около 80 см и диаметром около 1 метра. На дно ямы следует уложить слой дренажа (например, щебень или битый кирпич) и засыпать его смесью плодородной почвы, перегноя и минеральных удобрений. После посадки обильно полейте дерево и замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или соломой.

Регулярно поливайте грушу, особенно в периоды засухи и во время формирования плодов.

Удобряйте грушу несколько раз в течение сезона: ранней весной — азотными удобрениями, в период цветения — комплексными минеральными удобрениями, после сбора урожая — фосфорно-калийными удобрениями.

Обрабатывайте грушу от вредителей и болезней согласно рекомендациям специалистов.Формируйте крону груши, удаляя сухие, больные и повреждённые ветви, а также те, которые растут внутрь кроны или мешают другим ветвям.

Результат не гарантирован и во многом будет зависеть от погоды, но при следовании такому алгоритму можно надеяться хотя бы на сохранение грушевого дерева. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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