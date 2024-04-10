Как сделать более плодродной глинистую почву?

Глинистые почвы: основы повышения плодородия

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В регионах Центральной России и Поволжья наиболее частым видом почв являются глинистые почвы, которые дают без надлежащего ухода относительно скромные урожаи. Как можно повысить плодородие этих почв?

Фото: Own work by M Tullottes is licensed under public domain

Для улучшения глинистой почвы агрономы рекомендуют использовать следующие виды удобрений:перепревший навоз (компост): его вносят под перекопку почвы весной или осенью, норма — 1,5–2 ведра на 1 кв. м; также можно использовать лежалые опилки: норма внесения — 1 ведро на 1 кв. м, перед внесением замочить на сутки в растворе мочевины.

Иногда используют речной песок: норма — 1 ведро на 1 кв. м, его вносят ежегодно в течение 5 лет. Также используют сидераты: растения, используемые в качестве зелёного удобрения, например, вика, люпин, фацелия;озимая рожь: высевают в конце августа, перекапывают весной.