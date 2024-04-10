В регионах Центральной России и Поволжья наиболее частым видом почв являются глинистые почвы, которые дают без надлежащего ухода относительно скромные урожаи. Как можно повысить плодородие этих почв?
Для улучшения глинистой почвы агрономы рекомендуют использовать следующие виды удобрений:перепревший навоз (компост): его вносят под перекопку почвы весной или осенью, норма — 1,5–2 ведра на 1 кв. м; также можно использовать лежалые опилки: норма внесения — 1 ведро на 1 кв. м, перед внесением замочить на сутки в растворе мочевины.
Иногда используют речной песок: норма — 1 ведро на 1 кв. м, его вносят ежегодно в течение 5 лет. Также используют сидераты: растения, используемые в качестве зелёного удобрения, например, вика, люпин, фацелия;озимая рожь: высевают в конце августа, перекапывают весной.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.