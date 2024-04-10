Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США укрепляет военные связи с Австралией и Японией
Прооперировали оператора Шума из ВГТРК после инцидента с обстрелом около Кременной в ЛНР
Как приготовить сливочную пасту пенне с кабачками
В США обличили Киев в нецелевом использовании выделенных средств
Чем питался общий предок всего живого на Земле – выяснили немецкие учёные
Что не стоит делать с машиной весной: пять советов
Стоимость туров в Японию начинается от 230т. рублей за двоих в мае
Набиуллина: застройщики выдержат снижение цен на жилье
Набиуллина: цены на жилье растут быстрее, чем доходы у граждан
Начнут плодоносить даже старые яблони: проведите этот странный ритуал с гвоздём — результат вас удивит

Зачем вбивать гвоздь в яблоню

2:06
Садоводство » Плодовые

Возможно, многие видели старые яблони с ржавыми гвоздями в стволе. Такое "варварство" имеет свои причины.

Зачем вбивать гвоздь в яблоню
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Повреждения, причиняемые инородным предметом, ставят яблоню в состояние стресса, что активизирует все внутренние процессы в дереве и способствует хорошему урожаю. Также существует старая притча о крестьянине, который угрожал срубить плодоносящее дерево, и в тот же сезон оно дало богатый урожай. Некоторые рассматривают вбитый в яблоню гвоздь как своего рода ритуал, связанный с этой притчей.

Существует теория о том, что через металлический предмет дерево получает дополнительное питание в виде железа. Но вряд ли один или даже несколько гвоздей смогут обогатить почву микроэлементами настолько значительно. Как правильно забить гвоздь в яблоню:

Время. Желательно проводить это действие ранней весной, перед пробуждением сада, или поздней осенью, когда деревья готовятся к зимнему периоду.  

Размер. Этот фактор важен, чтобы не нанести вред молодому дереву. Размер гвоздя должен примерно соответствовать возрасту яблони.

Подкормка. Для поддержания дерева, которое подвергается стрессу, сразу после процедуры следует провести подкормку.

Дезинфекция. Чтобы предотвратить возможные инфекции, гвоздь следует обработать антисептиком. Если под рукой нет специализированного средства, можно использовать спиртосодержащий раствор.

Гвоздь следует вбивать только в здоровое, взрослое дерево, которое уже плодоносило не менее четырёх лет. Некоторые садоводы советуют забивать сразу три гвоздя последовательно: на высоте 70 см от земли и затем через каждые 30 см вверх на глубину 2-3 см, под углом около 45 градусов.

Садовод, ведущий Дзен-канал "Идеальный огород" поделился, что провёл этот странный ритуал в прошлом сезоне. К его удивлению, старая яблоня, которая давала ранее небольшой урожай, порадовала вкусными и сочными плодами.

Почему гвоздь вбитый в яблоню дает невероятный урожай.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Дерматолог Шербер: привычка спать с мокрыми волосами может привести к проблемам с кожей головы
Ольга Бузова выступила с инициативой ввести уроки полового воспитания в школах
Татьяна Борщ рассказала, что итальянцев шокировал российский фильм про Донбасс
5 лучших пород кошек
Доктор Федорова пояснила, как преодолеть проблему перхоти
Самые большие породы домашних кошек
Эксперты рассказала, почему ваш кот ворует носки
The Washington Post: Иран близок к созданию ядерного оружия
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат"
Если батареи стали холодными раньше времени — что делать? Советы эксперта Сергея Сергеева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников