Начнут плодоносить даже старые яблони: проведите этот странный ритуал с гвоздём — результат вас удивит

Зачем вбивать гвоздь в яблоню

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Возможно, многие видели старые яблони с ржавыми гвоздями в стволе. Такое "варварство" имеет свои причины.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Повреждения, причиняемые инородным предметом, ставят яблоню в состояние стресса, что активизирует все внутренние процессы в дереве и способствует хорошему урожаю. Также существует старая притча о крестьянине, который угрожал срубить плодоносящее дерево, и в тот же сезон оно дало богатый урожай. Некоторые рассматривают вбитый в яблоню гвоздь как своего рода ритуал, связанный с этой притчей.

Существует теория о том, что через металлический предмет дерево получает дополнительное питание в виде железа. Но вряд ли один или даже несколько гвоздей смогут обогатить почву микроэлементами настолько значительно. Как правильно забить гвоздь в яблоню:

Время. Желательно проводить это действие ранней весной, перед пробуждением сада, или поздней осенью, когда деревья готовятся к зимнему периоду.

Размер. Этот фактор важен, чтобы не нанести вред молодому дереву. Размер гвоздя должен примерно соответствовать возрасту яблони.

Подкормка. Для поддержания дерева, которое подвергается стрессу, сразу после процедуры следует провести подкормку.

Дезинфекция. Чтобы предотвратить возможные инфекции, гвоздь следует обработать антисептиком. Если под рукой нет специализированного средства, можно использовать спиртосодержащий раствор.

Гвоздь следует вбивать только в здоровое, взрослое дерево, которое уже плодоносило не менее четырёх лет. Некоторые садоводы советуют забивать сразу три гвоздя последовательно: на высоте 70 см от земли и затем через каждые 30 см вверх на глубину 2-3 см, под углом около 45 градусов.

Садовод, ведущий Дзен-канал "Идеальный огород" поделился, что провёл этот странный ритуал в прошлом сезоне. К его удивлению, старая яблоня, которая давала ранее небольшой урожай, порадовала вкусными и сочными плодами.