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Важным для теплицы является плёнка. Делимся критериями её выбора

Как выбрать качественную плёнку для теплицы?

1:58
Садоводство » Советы

Теплицы являются незаменимым инструментом для выращивания растений в любое время года. Они защищают растения от неблагоприятных погодных условий и создают оптимальный микроклимат для их роста и развития. Одним из ключевых элементов теплицы является плёнка, которая играет роль защитного покрытия и определяет эффективность её работы.

Как выбрать качественную плёнку для теплицы?
Фото: commons.wikimedia.org by Selso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Выбор качественной плёнки для теплицы является важным шагом, который необходимо сделать перед ее установкой. Но как определить, какая плёнка подойдет именно для вашей теплицы? В этой статье мы расскажем о ключевых критериях, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Тип плёнки

Существует несколько видов плёнки: полиэтиленовая, поликарбонатная, поливинилхлоридная и другие. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, поэтому необходимо выбирать исходя из целей и условий эксплуатации теплицы.

Например, полиэтиленовая плёнка является наиболее доступным и дешевым вариантом, но она имеет низкую прочность и быстро изнашивается под воздействием солнечных лучей. Поликарбонатная пленка более прочная и долговечная, но стоит дороже. Поливинилхлоридная пленка обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и химическим веществам, но требует более тщательного ухода.

Толщина плёнки

Ещё одним важным критерием при выборе плёнки является её толщина. Чем толще плёнка, тем она более прочная и долговечная. Однако, толстая пленка может снижать проницаемость света, что может негативно сказаться на росте растений. Поэтому необходимо выбирать плёнку с оптимальной толщиной, исходя из условий эксплуатации теплицы.

Прочность и устойчивость к внешним воздействиям

Теплицы часто подвергаются воздействию ветра, снега, дождя и других неблагоприятных факторов. Поэтому важно выбирать плёнку, которая будет прочной и устойчивой к внешним воздействиям.

Как правильно выбирать тепличные плёнки: Коротко про характеристики и их значение
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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