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Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе

Почему туя становится жёлтой?

1:56
Садоводство » Вредители и болезни

Туя - это растение семейства кипарисовых, которое широко распространено в умеренном климате. Она отличается своей красивой и пышной кроной, которая делает её популярным растением для озеленения садов и парков. Однако, иногда туя может столкнуться с проблемой желтения хвои, что может вызвать беспокойство у садоводов.

Почему туя становится жёлтой?
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одной из основных причин желтения туи является недостаток влаги. Туя любит влажную почву, поэтому при недостатке влаги ее хвоя начинает желтеть и опадать. Это особенно часто происходит в жаркие летние месяцы, когда почва быстро высыхает. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо регулярно поливать тую, особенно в периоды засухи. Также стоит обратить внимание на качество почвы - она должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать застоя воды у корней растения.

Еще одной причиной желтения туи может быть неправильный уход. Некоторые садоводы могут ошибочно думать, что туя не нуждается в удобрениях, но это не так. Растение нуждается в питательных веществах для здорового роста и развития. Однако, чрезмерное удобрение может привести к ожогам хвои и, как следствие, к ее желтению. Поэтому важно соблюдать рекомендуемые дозы удобрений и не переусердствовать.

Также стоит обратить внимание на наличие вредителей и болезней у туи. Например, туя может страдать от арахноидных клещей, которые питаются соками растения и могут привести к его ослаблению и желтению хвои. В этом случае необходимо принять меры по борьбе с вредителями, например, использовать специальные препараты или обратиться к специалистам.

Кроме того, желтение туи может быть вызвано и другими факторами, такими как пересадка, изменение условий выращивания или неблагоприятные погодные условия. Важно следить за состоянием растения и своевременно реагировать на любые изменения.

5 причин почему желтеет туя и как спасти пожелтевшую тую
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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