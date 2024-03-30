Матрикария, которая не только бесподобна красива, но и очень устойчива к болезням

Это растение обладает неповторимым шармом - матрикария

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Матрикария — это растение семейства астровых, которое известно своими красивыми и яркими цветами. Она произрастает во многих уголках мира, но особенно популярна в Европе и Азии. Матрикария имеет множество сортов, отличающихся по цвету и форме цветков, но все они обладают одним и тем же неповторимым шармом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выращивание матрикарии не требует особых усилий и навыков, поэтому она становится всё более популярной среди садоводов и любителей цветов. Для того, чтобы вырастить эту красоту в своем саду, нужно знать несколько простых правил.

Матрикария предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Также важно учитывать, что растение не переносит застоя воды, поэтому необходимо обеспечить хорошую систему дренажа.

Следует подготовить почву. Для этого можно добавить в неё компост или перегноя, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества. Также можно добавить небольшое количество песка, чтобы улучшить дренаж.

После подготовки почвы можно приступать к посадке матрикарии. Рекомендуется сажать растение весной или осенью, когда почва уже прогрелась или остыла. Расстояние между растениями должно быть около 30 см, чтобы они имели достаточно места для роста.

После посадки необходимо обеспечить растению регулярный полив. Матрикария любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому важно следить за тем, чтобы почва была влажной, но не слишком мокрой. Также рекомендуется удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растения, чтобы обеспечить ему доступ к кислороду.

В период цветения матрикария нуждается в дополнительном питании. Для этого можно использовать удобрения для цветущих растений. Также рекомендуется удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать рост новых.

Матрикария обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям, поэтому не требует особого внимания в этом плане.