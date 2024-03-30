Этот сорт баклажанов холодостойкий и неприхотливый: отличный вариант для средней полосы и северных регионов

Сорт баклажанов "Король Севера"

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Король Севера" — классический и универсальный выбор для любителей длинных и ароматных баклажанов. Этот сорт известен своей высокой хладостойкостью и неприхотливостью, что делает его отличным выбором для средней полосы и северных регионов. Он подходит для приготовления различных блюд, от соусов до рагу и консервирования, благодаря своему отличному вкусу.

Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Этот ранний гибрид (105-110 дней) предназначен для выращивания в закрытом грунте и может успешно произрастать как в средней полосе, так и в Сибири. В умеренных климатических условиях урожайность достигает 12-15 кг/м2, в то время как в открытом грунте — около 6-7 кг/м2.

Куст среднего размера, высотой от 40 до 60 см в открытом грунте и до 140 см в закрытом, с прямыми стеблями, окрашенными в антоциановый оттенок. Листья среднего размера, без шипов, с антоциановыми прожилками. Цветы нежно-фиолетовые, среднего размера.

Плоды имеют удлиненно-саблевидную форму, темно-фиолетового цвета с красивым блеском. Кожица прочная, но не толстая и грубая. Мякоть почти белая, с отличным баклажанным вкусом, без горечи. Этот сорт баклажана отличается высокой и практически непрерывной завязываемостью, продолжающейся до августа-сентября, что позволяет созреть последним плодам даже перед началом заморозков.

Устойчивость к фитофторе и мучнистой росе у этого сорта достаточно высока.