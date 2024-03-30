Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, умеют ли кошки плакать
Египет попал рейтинг самых популярных направлений летнего отдыха
Сделай сама: пять проверенных рецептов сухого шампуня
Создатели "Игры престолов" заявили, что рады избавиться от "плохих парней" в ленте
Как сэкономить деньги в быту
Три способа избавиться от вмятины на кузове автомобиля: водителям на заметку
Перечислены наиболее полезные фруктовые перекусы
Брускетта с помидорами и козьим сыром: лёгкая закуска
В России резко подорожает покраска автомобилей
Этот сорт баклажанов холодостойкий и неприхотливый: отличный вариант для средней полосы и северных регионов

Сорт баклажанов "Король Севера"

1:34
Садоводство » Овощи

"Король Севера" — классический и универсальный выбор для любителей длинных и ароматных баклажанов. Этот сорт известен своей высокой хладостойкостью и неприхотливостью, что делает его отличным выбором для средней полосы и северных регионов. Он подходит для приготовления различных блюд, от соусов до рагу и консервирования, благодаря своему отличному вкусу.

Сорт баклажанов "Король Севера"
Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Этот ранний гибрид (105-110 дней) предназначен для выращивания в закрытом грунте и может успешно произрастать как в средней полосе, так и в Сибири. В умеренных климатических условиях урожайность достигает 12-15 кг/м2, в то время как в открытом грунте — около 6-7 кг/м2.

Куст среднего размера, высотой от 40 до 60 см в открытом грунте и до 140 см в закрытом, с прямыми стеблями, окрашенными в антоциановый оттенок. Листья среднего размера, без шипов, с антоциановыми прожилками. Цветы нежно-фиолетовые, среднего размера.

Плоды имеют удлиненно-саблевидную форму, темно-фиолетового цвета с красивым блеском. Кожица прочная, но не толстая и грубая. Мякоть почти белая, с отличным баклажанным вкусом, без горечи. Этот сорт баклажана отличается высокой и практически непрерывной завязываемостью, продолжающейся до августа-сентября, что позволяет созреть последним плодам даже перед началом заморозков.

Устойчивость к фитофторе и мучнистой росе у этого сорта достаточно высока.

ВСЕ О ВЫРАЩИВАНИИ БАКЛАЖАНОВ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов
Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов
Последние материалы
Сорт баклажанов "Король Севера"
Создатели "Игры престолов" заявили, что рады избавиться от "плохих парней" в ленте
Как сэкономить деньги в быту
Три способа избавиться от вмятины на кузове автомобиля: водителям на заметку
Перечислены наиболее полезные фруктовые перекусы
Брускетта с помидорами и козьим сыром: лёгкая закуска
В России резко подорожает покраска автомобилей
Идеальное средство для полировки автомобильных фар: об этом стоит узнать каждому водителю
Вокруг света: пять марокканских секретов красоты
Тыква "Марина из Киоджа"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников