Этот сорт тыквы даёт 7 кг плодов с одного растения: сочная и сладкая — придаёт блюдам особый шарм

Этот сорт тыквы представляет собой настоящую красоту, словно вылитую из фарфора, с аккуратной плодоножкой и ровными, привлекательными долями розоватого оттенка. Одним из преимуществ этого сорта является его порционность. Речь о сорте "Моранга" (Moranga).

Фото: https://www.flickr.com/photos/88105705@N02/10160511185 by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic