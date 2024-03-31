Этот сорт тыквы даёт 7 кг плодов с одного растения: сочная и сладкая — придаёт блюдам особый шарм

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Сорт тыквы "Моранга" (Moranga)

1:02
Садоводство » Овощи

Этот сорт тыквы представляет собой настоящую красоту, словно вылитую из фарфора, с аккуратной плодоножкой и ровными, привлекательными долями розоватого оттенка. Одним из преимуществ этого сорта является его порционность. Речь о сорте "Моранга" (Moranga).

Сорт тыквы "Моранга" (Moranga)
Фото: https://www.flickr.com/photos/88105705@N02/10160511185 by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сорт обладает высокой урожайностью — с одного растения можно получить 6-7 плодов.

Изысканный вкус тыквы "Моранга" проявляется в разнообразии приготовлений: от удаления семян и запекания до добавления мякоти в салаты или ее маринования. Мякоть имеет оранжевый цвет и обладает сочностью, которую можно ощутить даже в свежем виде. Её сладость, сочность и хрустящая текстура придают блюдам с участием "Моранги" особый шарм. Несмотря на относительно большую семенную камеру, толстая мякоть тыквы делает ее идеальным выбором для приготовления различных блюд.

В особенности следует отметить, что "Моранга" раскрывает свой сладкий вкус в особенности после запекания.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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