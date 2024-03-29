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Почему так важно сажать календулу на своём участке: красота и целебные свойства

Выращиваем календулу, которая имеет множество полезных свойств

2:12
Садоводство » Цветы

Календула — это одно из самых популярных цветов среди садоводов и цветоводов. Это неудивительно, ведь календула не только радует глаз своей красотой, но и имеет множество полезных свойств. В этой статье мы расскажем о том, почему так важно сажать календулу на своём участке.

Выращиваем календулу, которая имеет множество полезных свойств
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Декоративность. Календула отличается яркими и красивыми цветами, которые создадут уют и красоту на вашем участке. Она прекрасно смотрится как в одиночных посадках, так и в композициях с другими цветами.

2. Лекарственные свойства. Календула известна своими лекарственными свойствами. Ее цветы содержат вещества, которые обладают противовоспалительным, антисептическим и заживляющим действием. Из цветов календулы готовят настойки, мази и другие лекарственные препараты, которые применяются для лечения ран, ожогов, проблем с кожей и слизистыми оболочками.

3. Привлечение пчёл и других полезных насекомых. Календула является отличным растением-медоносом, привлекая пчел и других полезных насекомых на ваш участок. Это способствует опылению других растений, что в свою очередь увеличивает урожайность и разнообразие растений на участке.

4. Устойчивость к погодным условиям. Календула достаточно неприхотлива в уходе и устойчива к различным погодным условиям. Это делает ее отличным выбором для садоводов, которые не могут уделять много времени уходу за растениями.

5. Многообразие сортов. Календула имеет много различных сортов, различающихся по цвету, форме и размеру цветков. Это позволяет выбрать растение, которое идеально подойдет под конкретные условия вашего участка и под ваши вкусы.

Таким образом, сажать календулу на своем участке — это отличное решение, которое позволит вам не только наслаждаться красотой этого цветка, но и использовать его целебные свойства, привлекать полезных насекомых на участок и украсить свой сад яркими и красивыми цветами. Все это делает календулу одним из самых популярных цветов среди садоводов.

Календула: лечебные свойства и противопоказания
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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