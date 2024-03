Этот кустарник декоративный круглый год: он покрыт белыми цветами, похожими на ландыши — просто диво

Кустарник пиерис (Pieris) весь год выглядит декоративно благодаря своим ароматным соцветиям и яркой листве. Он сохраняет листву зимой, что делает его привлекательным на протяжении всего сезона.

Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International