Этот кустарник декоративный круглый год: он покрыт белыми цветами, похожими на ландыши — просто диво

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Кустарник пиерис порадует вас декоративностью

1:59
Садоводство » Цветы

Кустарник пиерис (Pieris) весь год выглядит декоративно благодаря своим ароматным соцветиям и яркой листве. Он сохраняет листву зимой, что делает его привлекательным на протяжении всего сезона.

Кустарник пиерис порадует вас декоративностью
Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пиерис может процветать как в полутени, так и на солнце, но при последнем варианте требуется регулярный полив. Мульчирование основания кустарника поможет сохранить влагу. Почва для пиериса должна быть кислой. Он не рекомендуется высаживать в полную тень, так как это может негативно отразиться на его цветении и листве.

Пиерис — универсальный кустарник, который можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. Он развивается медленно и достигает высоты около 1,5 метра.

Пиерис — растение, которое привлекает своим декоративным видом круглый год, особенно прекрасен он весной, когда его ветки украшаются многочисленными колокольчиками, напоминающими ландыши. Есть виды с розовыми цветами. Цветение привлекает полезных насекомых.

Молодые побеги и верхушечные листья имеют разнообразные яркие оттенки. Кустарник легко ухаживать и требует рыхлого, питательного, влажного грунта с нейтральной кислотностью. Периодический полив и подкормки обеспечат его здоровый рост и цветение. Пиерис японский — один из самых популярных видов, вынослив к морозам до -30°C.

Кустарник прекрасно выглядит как одиночное растение или в групповых посадках, а также идеально сочетается с различными другими растениями, такими как хвойные, верески, эрики, рододендроны и гортензии. Пиерис не требует специальной стрижки, но санитарная обрезка рекомендуется. Важно подготовить его к зиме, особенно в холодных регионах, мульчируя приствольный круг и защищая крону от морозов. Учтите, что пиерис ядовит и требует умеренного полива, избегая переувлажнения почвы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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