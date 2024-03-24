Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Между рядами чеснока отлично растут некоторые культуры. Их посадка экономит место, позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и может обеспечить взаимную выгоду растений.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот какие растения отлично уживаются с чесноком:

Свёкла. Подобно чесноку, корнеплод хорошо переносит холод, и он извлекает питательные вещества из глубоких слоёв почвы, что не конкурирует с чесноком. Вдобавок, многие садоводы утверждают, что чеснок улучшает вкус свёклы и защищает ее от грибковых инфекций и кротов.

Капуста. Хотя существуют разные точки зрения относительно совместимости капусты с чесноком, капустные растения могут помочь отпугнуть вредителей, а также созревать одновременно с чесноком, что удобно для совместной посадки.

Шпинат. Оба растения холодостойки и могут быть посажены вместе весной или осенью. Шпинат, растущий низко над землей, также помогает контролировать сорняки вокруг чеснока.

Картофель. Совмещение картофеля с чесноком может снизить риск заболеваний растений и отпугнуть колорадских жуков.

Морковь. Она отпугивает вредителей чеснока, а чеснок, в свою очередь, помогает бороться с морковной ржавчиной.

Помидоры. Посадка чеснока рядом с томатами помогает отпугнуть вредных насекомых и улучшить вкус плодов.

Настурции и бархатцы. Посаженные рядом с чесноком, они помогают с контролем сорняков и защищают растения от вредителей.

Укроп и ромашка. Укроп отталкивает тлю, которая может повредить чеснок, а ромашка улучшает его вкус.

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