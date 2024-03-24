Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока отлично растут некоторые культуры. Их посадка экономит место, позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и может обеспечить взаимную выгоду растений.
Вот какие растения отлично уживаются с чесноком:
Свёкла. Подобно чесноку, корнеплод хорошо переносит холод, и он извлекает питательные вещества из глубоких слоёв почвы, что не конкурирует с чесноком. Вдобавок, многие садоводы утверждают, что чеснок улучшает вкус свёклы и защищает ее от грибковых инфекций и кротов.
Капуста. Хотя существуют разные точки зрения относительно совместимости капусты с чесноком, капустные растения могут помочь отпугнуть вредителей, а также созревать одновременно с чесноком, что удобно для совместной посадки.
Шпинат. Оба растения холодостойки и могут быть посажены вместе весной или осенью. Шпинат, растущий низко над землей, также помогает контролировать сорняки вокруг чеснока.
Картофель. Совмещение картофеля с чесноком может снизить риск заболеваний растений и отпугнуть колорадских жуков.
Морковь. Она отпугивает вредителей чеснока, а чеснок, в свою очередь, помогает бороться с морковной ржавчиной.
Помидоры. Посадка чеснока рядом с томатами помогает отпугнуть вредных насекомых и улучшить вкус плодов.
Настурции и бархатцы. Посаженные рядом с чесноком, они помогают с контролем сорняков и защищают растения от вредителей.
Укроп и ромашка. Укроп отталкивает тлю, которая может повредить чеснок, а ромашка улучшает его вкус.
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