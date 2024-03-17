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Этого нельзя делать с клубникой весной: многие совершают ошибки и лишаются урожая

Три процедуры, которые не стоит делать с клубникой весной

1:25
Садоводство » Советы

Ранней весной для клубники есть несколько важных вещей, которые лучше не делать. Об этом рассказал опытный садовод Валентина в своём Дзен-канале "В саду у Валентинки".

Три процедуры, которые не стоит делать с клубникой весной
Фото: Own work by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не стоит мульчировать клубнику до начала мая, особенно органической мульчей типа соломы. Это может замедлить прогрев грунта и ухудшить питание растений, что отразится на урожайности. Мульчирующий слой мешает прогреву грунта.

"До начала мая в средней полосе мульчировать не стоит. В южных регионах мульчируют раньше", — пишет садовод.

Также не рекомендуется вносить органику, такую как перегной или торф, до полного прогрева грунта. Это может затруднить разложение органических веществ и негативно сказаться на питании растений. органику стоит вносить, когда грунт прогреется до 15-20 С.

Наконец, до прогрева грунта не стоит вносить минеральные удобрения, так как они могут быть плохо усвоены растениями и привести к нежелательным последствиям. Лучше дождаться, пока почва прогреется, и затем приступить к подкормке и удобрению клубничных грядок.

"Лучше повременить, подождать, не подкармливать ранней весной клубнику. Пока уйдут талые воды, отшумят дожди. Пока прогреется грунт — и придёт во всей красе и улыбнётся красавица-весна", — советует садовод.

Ранее мы рассказали об эффективной подкормке для цветов.

КЛУБНИКА. Лучшие сорта клубники. Вкусная и урожайная садовая земляника
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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