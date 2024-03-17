Этого нельзя делать с клубникой весной: многие совершают ошибки и лишаются урожая

Три процедуры, которые не стоит делать с клубникой весной

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ранней весной для клубники есть несколько важных вещей, которые лучше не делать. Об этом рассказал опытный садовод Валентина в своём Дзен-канале "В саду у Валентинки".

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Не стоит мульчировать клубнику до начала мая, особенно органической мульчей типа соломы. Это может замедлить прогрев грунта и ухудшить питание растений, что отразится на урожайности. Мульчирующий слой мешает прогреву грунта.

"До начала мая в средней полосе мульчировать не стоит. В южных регионах мульчируют раньше", — пишет садовод.

Также не рекомендуется вносить органику, такую как перегной или торф, до полного прогрева грунта. Это может затруднить разложение органических веществ и негативно сказаться на питании растений. органику стоит вносить, когда грунт прогреется до 15-20 С.

Наконец, до прогрева грунта не стоит вносить минеральные удобрения, так как они могут быть плохо усвоены растениями и привести к нежелательным последствиям. Лучше дождаться, пока почва прогреется, и затем приступить к подкормке и удобрению клубничных грядок.

"Лучше повременить, подождать, не подкармливать ранней весной клубнику. Пока уйдут талые воды, отшумят дожди. Пока прогреется грунт — и придёт во всей красе и улыбнётся красавица-весна", — советует садовод.

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