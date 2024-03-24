Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения

Иногда приходится сажать цветы близко друг к другу из-за ограниченного места. И в саду есть "мёртвые" зоны под деревьями, где тень и постоянное движение не способствуют созданию полноценного цветника. Но есть растения, которые отлично себя чувствуют под коронами деревьев.
Конечно, нужно разумно подходить к пристройке растений в такие места, чтобы не мешать будущему урожаю. Вот какие растения можно посадить и вырастить в таких условиях.
Луковичные цветы. Например, мускари или тюльпаны, которые успевают прорасти и зацвести, пока крона дерева ещё не сомкнула плотные объятия листьев.
Барвинок. Неприхотливый и безопасный цветок для посадки под кроной дерева.
Бальзамины. Они прекрасно растут под сенью деревьев и выглядят очаровательно.
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