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Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения

Что посадить в приствольном круге деревьев: закрываем "мёртвые зоны"

0:53
Садоводство » Советы

Иногда приходится сажать цветы близко друг к другу из-за ограниченного места. И в саду есть "мёртвые" зоны под деревьями, где тень и постоянное движение не способствуют созданию полноценного цветника. Но есть растения, которые отлично себя чувствуют под коронами деревьев.

Что посадить в приствольном круге деревьев: закрываем "мёртвые зоны"
Фото: https://www.flickr.com/photos/chasetheclouds/1405314449/ by *Susie*/sue/chasetheclouds, London and Hampshire, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Конечно, нужно разумно подходить к пристройке растений в такие места, чтобы не мешать будущему урожаю. Вот какие растения можно посадить и вырастить в таких условиях.

Луковичные цветы. Например, мускари или тюльпаны, которые успевают прорасти и зацвести, пока крона дерева ещё не сомкнула плотные объятия листьев.

Барвинок. Неприхотливый и безопасный цветок для посадки под кроной дерева.

Бальзамины. Они прекрасно растут под сенью деревьев и выглядят очаровательно.

Ранее мы рассказали, что посадить рядом с малиной.

🌺 Цветок барвинок – посадка и уход, выращивание барвинка из семян
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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