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Избавится от нежелательных гостей: рассказываем, что сажать рядом с малиной с пользой

Что сажать рядом с малиной, чтобы эти растения защищали от вредителей

2:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это прекрасное растение, но оно также является привлекательной целью для насекомых и грызунов. Чтобы уберечь вашу посадку от нежелательных гостей, нужно знать о наиболее эффективных способах борьбы с ними. Сегодня мы рассмотрим несколько рекомендаций, какие растения стоит посадить рядом с малиной, чтобы увеличить её защитные свойства.

Что сажать рядом с малиной, чтобы эти растения защищали от вредителей
Фото: pixabay.com by ulleo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первым растением, которое мы рекомендуем посадить рядом с малиной, является мать-и-мачеха. Это растение из семейства астровых, которое известно своими противогрибковыми свойствами. Мать-и-мачеха содержит вещества, которые помогают отпугивать тли и снижают риск заражения малины паутинным клещом.

Далее, рядом с малиной, можно посадить луковичные растения, такие как лук и чеснок. Эти растения эффективно отпугивают насекомых, таких как муравьи и тли. Более того, луковичные растения содержат в себе фитонциды — природные антибиотики, которые помогают предотвратить различные болезни растений.

Также хорошим вариантом будет посадка ромашки рядом с малиной. Ромашка является натуральным отпугивателем блох и хрущаков, которые могут серьезно навредить вашей малиновой посадке. Более того, ромашка помогает привлечь полезных насекомых, таких как пчелы и осы, которые помогут опылить цветки малины и увеличить урожайность.

Не забывайте также о мяты. Это растение, в котором содержится сильный аромат, который ужасает тлей, мух и многих других вредителей. Поэтому, посадка мяты рядом с малиной будет служить еще одной защитой вашей почвы и растений.

И, конечно же, не забывайте о петрушке. Это растение, помимо своих ценных кулинарных свойств, отпугивает таких вредителей, как гусеницы и тли. Петрушка выпускает специфические масла, которые способны отпугивать данных вредителей.

Стоит подчеркнуть, что выбор растений, которые стоит посадить рядом с малиной, зависит от вида вредителей, характерных для вашего региона. Было бы полезно проконсультироваться с местными садоводами или специалистами в области охраны растений, чтобы получить более точные рекомендации относительно конкретных вредителей и методов их отпугивания. Помните, что защита малиновой рощи — это залог богатого и качественного урожая, который принесет вам огромное удовольствие и удовольствие от своей собственной малины.

Рядом с чем нельзя сажать малину?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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