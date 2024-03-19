Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые

Сорт томата "Кленовый сироп"

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Томат "Кленовый сироп" оставляет в памяти незабываемые впечатления благодаря своему вкусу и красоте плодов. Садовод Ольга в своём Дзен-канале "Огородная азбука Ольги Черновой" поделилась опытом выращивания.

Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Куст этого сорта крепкий и мощный. Кисти не слишком обильные — содержат от 3 до 4 плодов, но сами помидоры крупные и тяжёлые.

На ранних стадиях созревания плоды выглядят не очень привлекательно, с оранжевыми разводами и яркой шапочкой. Однако по мере полного созревания, они приобретают яркий коричнево-оранжевый цвет.

Фантазийные рисунки на разрезе "Кленового сиропа" состоят из нескольких цветов одновременно — розового, зелёного и малинового. Вкус полностью созревшего плода просто потрясающий — очень сочный и сладкий. Важно дождаться полного созревания для оценки вкуса.

Этот сорт идеально подходит для употребления в свежем виде, так как созревшие плоды мягкие и сочные и не хранятся долго.

"Кленовый сироп" не созревает рано, даже в теплице, поэтому важно дать ему достаточно времени.

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