Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Четыре бюджетных направления на майские праздники
Как не уснуть за рулем автомобиля: шесть эффективных приемов от бывалых водителей
Испанский рис: сочный гарнир с томатами, луком, чесноком и сладким перцем
Кинологи рассказали, как правильно выбрать породистого щенка
В Казахстане частная клиника лечила 16 тысяч "мертвых душ"
Несмываемый кондиционер: секрет восстановления для тусклых и ломких волос
Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести
Незаменимый помощник в садоводстве: рассказываем о кротовой земле

Как использовать кротовую землю: полезные советы и применение

2:49
Садоводство » Советы

Кротовая земля — это природный материал, который широко используется для решения различных проблем, связанных с землей и растениями. Её уникальные свойства делают её незаменимым помощником в садоводстве, сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне. В этой статье мы рассмотрим, как правильно использовать кротовую землю и какие преимущества она может принести.

Как использовать кротовую землю: полезные советы и применение
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Moning is licensed under creativecommons.org

Первоначально разработанная для борьбы с кротами и другими вредителями, кротовая земля быстро нашла свое применение в других сферах. Во-первых, она является идеальным компостом. Богатая органическими веществами и микроорганизмами, она способствует разложению пищевых отходов и созданию плодородной почвы. Добавление кротовой земли в компостную яму или к грунту ускорит процесс компостирования и улучшит качество почвы.

Однако главное преимущество кротовой земли заключается в ее способности улучшать дренаж и структуру почвы. Ее мельчайшие частицы способны проникать в тугую глину и улучшают ее структуру, позволяя корням растений легче проникать в почву. Таким образом, использование кротовой земли обеспечивает лучшее проникновение влаги, питательных веществ и воздуха к корням растений, что способствует их здоровому росту и развитию.

В садоводстве кротовую землю можно использовать для создания грядок и огородов. Для этого достаточно выложить слой земли на дно грядки и перемешать его с существующим грунтом. Такой подход обогатит почву органическими веществами, улучшит ее структуру и сделает грядки более плодородными. Кроме того, кротовая земля является естественным отпугивателем для многих вредителей, так как содержит некоторые компоненты, которые не нравятся им.

В сельском хозяйстве кротовую землю можно использовать для восстановления почвы после урожая или для улучшения структуры любого типа грунта. Она также может быть использована для создания мульчи, которая помогает сохранить влагу, уменьшает риск возникновения сорняков и обеспечивает защиту корневой системы растений от перегрева или переохлаждения.

В ландшафтном дизайне кротовая земля широко применяется для создания газонов и посадки растений. Смешивая ее с грунтом, можно получить идеальную смесь для посадки газонной травы или цветов. Кротовая земля также помогает решить проблему водоворота на газонах, усиливая их дренажные свойства.

Кротовая земля — универсальный материал, который можно использовать в различных сферах. Она помогает улучшить состояние почвы, обеспечивает правильный дренаж и способствует здоровому развитию растений. Благодаря своим уникальным характеристикам и доступности, она заслужила свое место в арсенале садоводов, сельхозпроизводителей и ландшафтных дизайнеров.

Для чего можно использовать полевую землю из кротовых кучек
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Ваша кошка разговаривает с вами: узнайте, что она хочет и как расшифровать ее мяуканье
Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой
От правильного полива томатов зависят рост, развитие и урожайность
От правильного полива томатов зависят рост, развитие и урожайность
Последние материалы
Чем подкормить пионы весной?
Четыре бюджетных направления на майские праздники
Как использовать кротовую землю: полезные советы и применение
Как не уснуть за рулем автомобиля: шесть эффективных приемов от бывалых водителей
Испанский рис: сочный гарнир с томатами, луком, чесноком и сладким перцем
Кинологи рассказали, как правильно выбрать породистого щенка
В Казахстане частная клиника лечила 16 тысяч "мертвых душ"
Несмываемый кондиционер: секрет восстановления для тусклых и ломких волос
Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести
Как увеличить радиус действия брелока сигнализации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников