Посадите в саду томаты черри: рассказываем об отличных сортах

Почему стоит посадить томаты черри

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садоводы рекомендуют к посадке томаты черри, поскольку они обладают рядом преимуществ:

Фото: Own work by Pluma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Здоровье растений. Черри редко болеют, что обеспечивает стабильный урожай.

Широкий выбор. Сортов черри много, так что есть из чего выбрать.

Созревание. Они спеют одновременно, обеспечивая удобный сбор урожая.

Красота кистей. Черри украшают огород разнообразием цветов.

Вкус и польза. Сладкие сорта черри не только вкусные, но и полезные.

Декоративность. Они прекрасно украшают грядки своими разноцветными плодами.

Садовод Дзен-канала "Большая Ира" рекомендует выращивать черри следующим образом: посадить в открытый грунт не менее 4 кустов черри. Выбрать лучше низкорослые сорта и разобрать их по цветам. Можно сочетать томаты с другими растениями, например, с синим фиолетовым базиликом. Собирайте только полностью созревшие плоды.

Садовод рекомендует следующие сорта: "Сладкая золотая гроздь" (жёлтый), "Минибел"(красный), "Черри Ира", "Синяя гроздь", "Монетка" (жёлтый), "Томат Принц Боргезе" (суперранний сорт итальянской селекции).

Для балкона или вазона рекомендует сорта "Черри АЦТЕК" (ярко-жёлтые, округлые, мелкие), "Беби" (детерминантный, низкий и устойчивый к болезням).

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