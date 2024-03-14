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Посадите в саду томаты черри: рассказываем об отличных сортах

Почему стоит посадить томаты черри

1:28
Садоводство » Советы

Садоводы рекомендуют к посадке томаты черри, поскольку они обладают рядом преимуществ:

Почему стоит посадить томаты черри
Фото: Own work by Pluma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Здоровье растений. Черри редко болеют, что обеспечивает стабильный урожай.
  • Широкий выбор. Сортов черри много, так что есть из чего выбрать.
  • Созревание. Они спеют одновременно, обеспечивая удобный сбор урожая.
  • Красота кистей. Черри украшают огород разнообразием цветов.
  • Вкус и польза. Сладкие сорта черри не только вкусные, но и полезные.
  • Декоративность. Они прекрасно украшают грядки своими разноцветными плодами.

Садовод Дзен-канала "Большая Ира" рекомендует выращивать черри следующим образом: посадить в открытый грунт не менее 4 кустов черри. Выбрать лучше низкорослые сорта и разобрать их по цветам. Можно сочетать томаты с другими растениями, например, с синим фиолетовым базиликом. Собирайте только полностью созревшие плоды.

Садовод рекомендует следующие сорта: "Сладкая золотая гроздь" (жёлтый), "Минибел"(красный), "Черри Ира", "Синяя гроздь", "Монетка" (жёлтый), "Томат Принц Боргезе" (суперранний сорт итальянской селекции).

Для балкона или вазона рекомендует сорта "Черри АЦТЕК" (ярко-жёлтые, округлые, мелкие), "Беби" (детерминантный, низкий и устойчивый к болезням).

Ранее мы рассказали об отличных сортах арбузов.

Как вырастить томаты черри? Секреты возделывания.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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