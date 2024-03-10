На рынок за арбузом ездить не придётся: вырастите ягоду сами - представляем четыре проверенных сорта

Эти сорта арбузов дают хороший урожай. Своей подборкой поделилась огородница в своём Дзен-канале "Микромир".
"Астраханский". У него средние плоды, примерно 4-5 кг. Важно поливать его не слишком часто, особенно во время созревания, иначе вкус становится водянистым.
"Оранжевый Король". Плоды этого сорта уже крупные до 10 кг. Мякоть оранжевого цвета, очень сладкая, и одно из главных преимуществ — он отлично хранится, также как и сорт "Холодок".
"Волжанин". Он идеально подходит для любителей крупных красивых дольчатых плодов. Вес арбузов этого сорта достигает 10-15 кг, они продолговатой формы, сладкие и легко выращиваются.
"F1 Регус". Этот раннеспелый сорт очень удобен для еды, так как не содержит косточек.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.