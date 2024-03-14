Это средство очень полезно для рассады: растения вырастают крепышами — эффект виден сразу

Почему стоит использовать фитоспорин в уходе для рассадой

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Фитоспорин — отличное средство для выращивания рассады. Обычно этот препарат ассоциируется с взрослыми растениями, но опыт показывает, что он также эффективен для рассады. Эффект от применения виден сразу.

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Фитоспорин — это натуральный препарат на основе сенной палочки, безопасный для людей и животных. Он подавляет жизнедеятельность возбудителей грибных и бактериальных болезней, что делает растения крепкими и здоровыми. Садовод Дзен-канала "Сад, огород, лайф" использует его для замачивания семян и опрыскивания грунта перед посадкой рассады. Растения, выращенные под воздействием фитоспорина, всегда дают обильный урожай и выглядят здоровыми.

Кроме того, фитоспорин стимулирует рост и иммунитет растений.

"Я рекомендую применять его один раз в 10 дней с момента появления всходов до высадки на огород. Попробуйте, ваши растения оценят этот уход", — делится садовод.

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