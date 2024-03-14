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Это средство очень полезно для рассады: растения вырастают крепышами — эффект виден сразу

Почему стоит использовать фитоспорин в уходе для рассадой

1:06
Садоводство » Советы

Фитоспорин — отличное средство для выращивания рассады. Обычно этот препарат ассоциируется с взрослыми растениями, но опыт показывает, что он также эффективен для рассады. Эффект от применения виден сразу.

Почему стоит использовать фитоспорин в уходе для рассадой
Фото: Own work by PhytoplanktonSandwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фитоспорин — это натуральный препарат на основе сенной палочки, безопасный для людей и животных. Он подавляет жизнедеятельность возбудителей грибных и бактериальных болезней, что делает растения крепкими и здоровыми. Садовод Дзен-канала "Сад, огород, лайф" использует его для замачивания семян и опрыскивания грунта перед посадкой рассады. Растения, выращенные под воздействием фитоспорина, всегда дают обильный урожай и выглядят здоровыми.

Кроме того, фитоспорин стимулирует рост и иммунитет растений.

"Я рекомендую применять его один раз в 10 дней с момента появления всходов до высадки на огород. Попробуйте, ваши растения оценят этот уход", — делится садовод.

Ранее мы рассказали о сорте моркови, который даёт ровные корнеплоды даже в тяжёлых почвах.

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В САДОВОДСТВЕ И ЦВЕТОВОДСТВЕ - ФИТОСПОРИН! КАК И КОГДА ПРИМЕНЯТЬ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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