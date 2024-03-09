Этот сорт моркови даёт ровные корнеплоды даже в тяжёлых почвах: мякоть сладкая, плоды до 180 г

Морковь "Тангерина F1" — это превосходный гибрид, который даёт однородные и ровные корнеплоды даже при выращивании на тяжёлых почвах. Длина корнеплодов составляет от 16 до 18 см, а их окраска — красно-оранжевая.
Они отличаются отличной внутренней структурой и сочной сладкой мякотью. Гибрид отличается устойчивостью к альтернариозу, что делает его надёжным выбором для вашего сада. Срок созревания составляет 85-90 дней, а масса корнеплодов — от 130 до 180 граммов.
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