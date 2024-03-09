Этот сорт моркови даёт ровные корнеплоды даже в тяжёлых почвах: мякоть сладкая, плоды до 180 г

Гибрид моркови "Тангерина F1"

0:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь "Тангерина F1" — это превосходный гибрид, который даёт однородные и ровные корнеплоды даже при выращивании на тяжёлых почвах. Длина корнеплодов составляет от 16 до 18 см, а их окраска — красно-оранжевая.

Фото: flickr.com by Kai Schreiber from Solingen, Germany is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Они отличаются отличной внутренней структурой и сочной сладкой мякотью. Гибрид отличается устойчивостью к альтернариозу, что делает его надёжным выбором для вашего сада. Срок созревания составляет 85-90 дней, а масса корнеплодов — от 130 до 180 граммов.

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