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Капуста может вытягиваться. На это влияет неправильное хранение, её обработка

Если капуста вытягивается, то она теряет свои полезные свойства

2:30
Садоводство » Овощи

Капуста — одно из самых популярных и полезных овощей, которое широко используется в приготовлении различных блюд. Но как известно, при неправильном хранении и обработке капусты она может вытягиваться и терять свои полезные свойства. В данной статье мы расскажем вам о нескольких способах, как сохранить капусту свежей и сочной.

Если капуста вытягивается, то она теряет свои полезные свойства
Фото: pixabay. com by congerdesign is licensed under public domain

Первое правило — правильно выбирайте капусту перед покупкой. Обратите внимание на ее внешний вид: капуста должна быть плотной и тяжелой, без видимых повреждений и гнили. Также обращайте внимание на цвет листьев — они должны быть сочно-зеленого цвета.

После покупки капусту следует правильно хранить. Идеальным местом для хранения капусты является овощной ящик холодильника или прохладное помещение с температурой 0-2 градуса Цельсия. Оберните капусту пищевой пленкой или положите в пластиковый пакет, чтобы предотвратить попадание воздуха и увлажнение.

Однако, если вы планируете использовать капусту в течение нескольких дней, то хранение в холодильнике может привести к вытягиванию листьев. В этом случае рекомендуется удалить поврежденные или желтые листья и поместить капусту в прохладное, но не холодильное место.

Также стоит отметить, что капусту не рекомендуется хранить около фруктов. Фрукты выделяют газ — этан, который способствует быстрому созреванию и вытягиванию капусты. Поэтому, чтобы сохранить свежесть капусты, храните ее отдельно от фруктов и других овощей.

Кроме правильного хранения, существуют и другие методы, которые помогут предотвратить вытягивание капусты. Например, при приготовлении блюд с капустой рекомендуется минимальное тепловое воздействие. То есть, не пережаривайте, а лучше тушите или запекайте капусту. Это позволит сохранить в ней больше полезных веществ и питательных волокон.

Также стоит отметить, что капусту не рекомендуется перебирать и долго хранить после приготовления. Чем дольше она стоит, тем больше она вытягивается и теряет свои полезные свойства. Поэтому лучше приготовить капусту немедленно перед употреблением и, если есть остатки, хранить их в герметичной емкости в холодильнике не более суток.

Рекомендуем придерживаться данных советов, чтобы ваша капуста всегда оставалась свежей и сочной. Правильное хранение, мягкая тепловая обработка и своевременное использование помогут вам наслаждаться вкусными и полезными блюдами с капустой на протяжении всего сезона.

Что делать если рассада капусты вытянулась и заваливается на сторону
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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