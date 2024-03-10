Как избавиться от сорняков на тротуарах: выдёргивания и ещё одна хитрость предотвратит их рост

Как уничтожить сорняки на тротуарах

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Трава и сорняки, растущие из трещин на тротуарах, подъездных дорожках и во внутренних двориках, являются распространённой проблемой. Иногда кажется, что эти нежелательные растения растут даже лучше в крошечных щелях тротуара, чем на газоне и в саду.

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Травы и широколиственные сорняки, которые прорастают через трещины в тротуаре, очень трудно контролировать. Достаточно легко сорвать верхушки на уровне тротуара или обрезать их триммером, но если не извлечь или не уничтожить весь корень, растение часто просто прорастает снова.

Как уничтожить сорняки на тротуарах

Проверенный временем метод по-прежнему остаётся одним из лучших. Аккуратно выдёргивая сорняки таким образом, чтобы удалить всё растение, корень и всё остальное, вы предотвратите повторное прорастание сорняков.

Выдёргивать сорняки будет проще всего после того, как влага из дождевых осадков или садового шланга размягчит почву в трещинах и подстилающий слой, удерживающий корни, пишет thespruce.com.

Осторожно и медленно выдёргивайте сорняки лёгкими покачивающими движениями. Цель состоит в том, чтобы извлечь всё растение, корень и всё остальное, если это возможно. Это предотвратит повторное прорастание сорняков.

После удаления как можно большего количества сорняков сначала пропылесосьте трещину, затем заполните её раствором или каменной затиркой для заделки.