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Как избавиться от сорняков на тротуарах: выдёргивания и ещё одна хитрость предотвратит их рост

Как уничтожить сорняки на тротуарах

1:27
Садоводство » Вредители и болезни

Трава и сорняки, растущие из трещин на тротуарах, подъездных дорожках и во внутренних двориках, являются распространённой проблемой. Иногда кажется, что эти нежелательные растения растут даже лучше в крошечных щелях тротуара, чем на газоне и в саду.

Как уничтожить сорняки на тротуарах
Фото: creativecommons.org by AnRo0002 is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Травы и широколиственные сорняки, которые прорастают через трещины в тротуаре, очень трудно контролировать. Достаточно легко сорвать верхушки на уровне тротуара или обрезать их триммером, но если не извлечь или не уничтожить весь корень, растение часто просто прорастает снова.

 Как уничтожить сорняки на тротуарах

Проверенный временем метод по-прежнему остаётся одним из лучших. Аккуратно выдёргивая сорняки таким образом, чтобы удалить всё растение, корень и всё остальное, вы предотвратите повторное прорастание сорняков.

Выдёргивать сорняки будет проще всего после того, как влага из дождевых осадков или садового шланга размягчит почву в трещинах и подстилающий слой, удерживающий корни, пишет thespruce.com.

Осторожно и медленно выдёргивайте сорняки лёгкими покачивающими движениями. Цель состоит в том, чтобы извлечь всё растение, корень и всё остальное, если это возможно. Это предотвратит повторное прорастание сорняков.  

После удаления как можно большего количества сорняков сначала пропылесосьте трещину, затем заполните её раствором или каменной затиркой для заделки.

Как избавиться от травы и мха между тротуарной плиткой?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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