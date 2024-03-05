Флорист Анна Николаева назвала пять способов надолго сохранить букет цветов в вазе свежим и красивым

Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева поделилась с читателями Pravda. Ru секретами "долгожительства" букета.
Даже очень красиво упакованный букет желательно дома сразу освободить от обёртки. Но только после того, как цветочная композиция "согреется".
"Если вы сразу в тепле откроете, то цветок сразу "ах!", и такой стресс. Первое — развязать букет и удалить листья, касающиеся воды, потому что они дают гниение. Второе — вымыть тщательно вазу, в которой будут стоять цветы. Третье — подрезать кончики стеблей и налить чистой воды. Если у вас дома какой-то отбеливатель, "Белизна" или Domestos, или еще что-то такое, одну каплю можно капнуть в воду и поставить спокойно цветы. Лучше букет разобрать, потому что трудно сказать, что туда завертели флористы, если вы его просто так поставите, то место, где букет связан, может быстро загнить", — рассказала флорист.
Рецепт долгой жизни букета в вазе универсальный, говорит Анна Николаева, подходит для любых цветочных композиций. При желании, можно применять и старый испытанный способ — поддержать свежесть роз, тюльпанов или других цветов лекарственными препаратами. Только без фанатизма!
"Аспирин можно, это тоже ацетилсалициловая кислота, она вреда не принесет. Только сахар не кладите. Иногда говорят, что и сахар надо, и чуть ли не горчицу. Вы же не засаливаете их!" — шутит эксперт.
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