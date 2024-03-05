Флорист Анна Николаева назвала пять способов надолго сохранить букет цветов в вазе свежим и красивым

Обычный отбеливатель продлит срок жизни букета - совет флориста Николаевой

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева поделилась с читателями Pravda. Ru секретами "долгожительства" букета.

Фото: openverse by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Даже очень красиво упакованный букет желательно дома сразу освободить от обёртки. Но только после того, как цветочная композиция "согреется".

"Если вы сразу в тепле откроете, то цветок сразу "ах!", и такой стресс. Первое — развязать букет и удалить листья, касающиеся воды, потому что они дают гниение. Второе — вымыть тщательно вазу, в которой будут стоять цветы. Третье — подрезать кончики стеблей и налить чистой воды. Если у вас дома какой-то отбеливатель, "Белизна" или Domestos, или еще что-то такое, одну каплю можно капнуть в воду и поставить спокойно цветы. Лучше букет разобрать, потому что трудно сказать, что туда завертели флористы, если вы его просто так поставите, то место, где букет связан, может быстро загнить", — рассказала флорист.

Рецепт долгой жизни букета в вазе универсальный, говорит Анна Николаева, подходит для любых цветочных композиций. При желании, можно применять и старый испытанный способ — поддержать свежесть роз, тюльпанов или других цветов лекарственными препаратами. Только без фанатизма!

"Аспирин можно, это тоже ацетилсалициловая кислота, она вреда не принесет. Только сахар не кладите. Иногда говорят, что и сахар надо, и чуть ли не горчицу. Вы же не засаливаете их!" — шутит эксперт.