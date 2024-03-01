Это забота о деревьях: рассказываем о внешнем виде, форме

Как создавать крону деревьям в саду

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Создание кроны деревьев — важный аспект заботы о растениях и их эстетического оформления. Крона дерева определяет его внешний вид, форму, зону тени и общую гармонию с окружающей средой. Правильная созданная крона не только украшает сад, но и способствует развитию здоровых и сильных деревьев. В этой статье мы рассмотрим основные шаги для создания кроны деревьям.

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1. Подготовка к созданию кроны:

Первым шагом является оценка состояния дерева. Убедитесь, что дерево здорово и не нуждается в особой обрезке из-за заболевания или повреждения. Также обратите внимание на возраст дерева, так как молодые деревья требуют менее интенсивной обрезки, чем старые.

2. Определение целей обрезки:

Прежде чем приступить к созданию кроны, определите цели, которых вы хотите достичь. Например, вы можете хотеть высвободить пространство под деревом, чтобы выращивать цветы или другие растения. Или, возможно, вам нужно создать более плотную или равномерную крону для достижения определенного вида.

3. Инструменты:

Для создания кроны понадобятся некоторые инструменты, включая секатор, пилу, газонокосилку с низким срезом и, возможно, электрическую пилу. Убедитесь, что ваши инструменты остры и в хорошем состоянии.

4. Убираем мертвые и больные ветви:

Начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. Это поможет улучшить общее состояние дерева и предотвратить возможные повреждения в дальнейшем. При удалении ветвей обратите внимание на их размер и расположение, чтобы сохранить естественную форму дерева.

5. Выбор основных ветвей:

Выберите несколько основных ветвей, которые станут основой кроны. Они должны быть равномерно распределены по всей кроне и обеспечивать хорошую основу для дальнейшего роста дерева. Удалите все неправильно расположенные или перекрывающиеся ветви.

6. Сокращение длинных ветвей:

Если дерево имеет несколько слишком длинных ветвей, их можно сократить, чтобы достичь более симметричной и компактной кроны. Обрежьте ветви на одну треть или половину их длины, оставляя при этом достаточно места для роста и развития.

7. Регулярное обслуживание:

После создания кроны необходимо регулярно поддерживать ее форму и здоровье. Проводите ежегодную обрезку, удаляя мертвые, больные или перекрывающиеся ветви. Также следите за правильным поливом и удобрением дерева.

Создание кроны деревьям — процесс, который требует внимания и понимания основных принципов обрезки. Следуя указанным шагам и поддерживая регулярное обслуживание, вы сможете создать красивую, здоровую и гармоничную крону для ваших деревьев.