Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты предупредили о проблемах с литыми дисками
Появилась новая сюжетная линия MyRISE для WWE 2K24
В центре Москвы ликвидировали пожар в деревянном павильоне
Американцы покинули Часов Яр, оставив несколько офицеров
От имени Блиновской запустили марафон из СИЗО
Салонный уход в домашних условиях
Врач Лысенко рассказал, как работать на даче и худеть
Задержан подозреваемый в нападении на Музей оккупации в Латвии
Позднее продление ипотечного страхования может увеличить платёж по кредиту
Это забота о деревьях: рассказываем о внешнем виде, форме

Как создавать крону деревьям в саду

2:52
Садоводство » Деревья и кустарники

Создание кроны деревьев — важный аспект заботы о растениях и их эстетического оформления. Крона дерева определяет его внешний вид, форму, зону тени и общую гармонию с окружающей средой. Правильная созданная крона не только украшает сад, но и способствует развитию здоровых и сильных деревьев. В этой статье мы рассмотрим основные шаги для создания кроны деревьям.

Как создавать крону деревьям в саду
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

1. Подготовка к созданию кроны:

Первым шагом является оценка состояния дерева. Убедитесь, что дерево здорово и не нуждается в особой обрезке из-за заболевания или повреждения. Также обратите внимание на возраст дерева, так как молодые деревья требуют менее интенсивной обрезки, чем старые.

2. Определение целей обрезки:

Прежде чем приступить к созданию кроны, определите цели, которых вы хотите достичь. Например, вы можете хотеть высвободить пространство под деревом, чтобы выращивать цветы или другие растения. Или, возможно, вам нужно создать более плотную или равномерную крону для достижения определенного вида.

3. Инструменты:

Для создания кроны понадобятся некоторые инструменты, включая секатор, пилу, газонокосилку с низким срезом и, возможно, электрическую пилу. Убедитесь, что ваши инструменты остры и в хорошем состоянии.

4. Убираем мертвые и больные ветви:

Начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. Это поможет улучшить общее состояние дерева и предотвратить возможные повреждения в дальнейшем. При удалении ветвей обратите внимание на их размер и расположение, чтобы сохранить естественную форму дерева.

5. Выбор основных ветвей:

Выберите несколько основных ветвей, которые станут основой кроны. Они должны быть равномерно распределены по всей кроне и обеспечивать хорошую основу для дальнейшего роста дерева. Удалите все неправильно расположенные или перекрывающиеся ветви.

6. Сокращение длинных ветвей:

Если дерево имеет несколько слишком длинных ветвей, их можно сократить, чтобы достичь более симметричной и компактной кроны. Обрежьте ветви на одну треть или половину их длины, оставляя при этом достаточно места для роста и развития.

7. Регулярное обслуживание:

После создания кроны необходимо регулярно поддерживать ее форму и здоровье. Проводите ежегодную обрезку, удаляя мертвые, больные или перекрывающиеся ветви. Также следите за правильным поливом и удобрением дерева.

Создание кроны деревьям — процесс, который требует внимания и понимания основных принципов обрезки. Следуя указанным шагам и поддерживая регулярное обслуживание, вы сможете создать красивую, здоровую и гармоничную крону для ваших деревьев.

Как формировать кроны интересной формы у садовых деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
За Авдеевкой освобождены очередные сёла, главком ВСУ Сырский бессилен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Что такое Profhilo и кому не подойдет этот препарат
Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября
Эксперт напоминает: грубость в адрес инспектора ГИБДД может обернуться серьёзными последствиями
Байден: Китай собирает секретные данные США с помощью электрокаров
Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Как помочь хризантемам расти крепкими и здоровыми
Актёр "Симпсонов" выставил на продажу свой дом в Санта-Барбаре
В Дзержинске подавили три вражеских БПЛА в промзоне
В Московском планетарии рассказали о новых спутниках Урана и Нептуна
Командир взвода гаубицы Сыч: минометы ВСУ не так воюют с солдатами, как с мирными жителями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников