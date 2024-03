Это забота о деревьях: рассказываем о внешнем виде, форме

Создание кроны деревьев — важный аспект заботы о растениях и их эстетического оформления. Крона дерева определяет его внешний вид, форму, зону тени и общую гармонию с окружающей средой. Правильная созданная крона не только украшает сад, но и способствует развитию здоровых и сильных деревьев. В этой статье мы рассмотрим основные шаги для создания кроны деревьям.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic