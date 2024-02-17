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Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы не любят эти растения

2:06
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения

Существует множество растений, которые не рекомендуется сажать рядом с огурцами. Это связано с тем, что огурцы имеют свои особенности в росте и развитии, и некоторые растения могут негативно влиять на их урожайность и здоровье.

Первым растением, которое не стоит сажать рядом с огурцами, является помидор. Эти два овоща имеют общих вредителей и болезни, которые могут быстро распространиться на соседние растения. Кроме того, помидоры и огурцы имеют схожие потребности в питательных веществах, поэтому их соседство может привести к конкуренции за питание, что негативно скажется на росте и урожайности обоих растений.

Также не рекомендуется сажать рядом с огурцами картофель. Это связано с тем, что картофель может быть источником заразы для огурцов, так как они оба подвержены атаке одного и того же вредителя — картофельного жука. Кроме того, картофель имеет глубокую корневую систему, которая может конкурировать с огурцами за влагу и питательные вещества.

Ещё одним растением, которое не стоит сажать рядом с огурцами, является кабачок. Они также имеют общих вредителей и болезни, а также схожие потребности в питательных веществах. Кроме того, кабачки могут быть источником заразы для огурцов, особенно если они выращиваются в одном месте несколько лет подряд.

Также не рекомендуется сажать рядом с огурцами растения семейства капустных — капусту, брокколи, цветную капусту и т. д. Эти растения могут быть источником заразы для огурцов, а также конкурировать с ними за питание и пространство.

Кроме того, не стоит сажать рядом с огурцами растения, которые имеют сильный запах, например, лук и чеснок. Это может отпугивать полезных насекомых.

Не сажайте это рядом с огурцами
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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