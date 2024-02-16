Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Почему фикус Бенджамина теряет листья

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Если фикус Бенджамина постоянно теряет листва, не отчаивайтесь — верный уход вернёт ему красоту и здоровье. Следуйте этим 5 простым правилам по уходу за вашими растениями.

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Поливайте их, когда почва подсохнет. В зимний период, когда отопление сушит воздух, регулярно увлажняйте листву и установите контейнер с водой рядом с горшком, чтобы поддерживать влажность воздуха.

Избегайте сквозняков, которые могут вызвать стресс у растений, советует Дзен-канал "Моя успешная дача".

Зимой поставьте растения на самый светлый подоконник, а летом притените их от солнца, чтобы избежать ожогов на листьях.

Регулярно удобряйте растения комплексными минеральными удобрениями — летом раз в две недели, а зимой раз в месяц.

Сажайте растения в рыхлый грунт, который не будет утрамбовываться со временем. Для этого можно добавить в обычную цветочную землю немного вермикулита.