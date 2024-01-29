Есть несколько важных условий для получения богатого урожая белокачанной капусты. Вот они

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание белокочанной капусты предполагает несложные требования, но без обеспечения необходимых условий роста, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Первым шагом к успешному выращиванию является правильный выбор места для посадки саженцев. Имейте в виду, что не стоит выбирать участки, где ранее произрастали растения из семейства капустных (таких как брокколи, кале, репа, редис, цветная или брюссельская капуста). Подобный выбор места может провоцировать размножение вредителей и распространение болезней.

Также желательно избегать почвы, где предыдущие культуры были из семейства пасленовых (например, помидоры, перец, баклажаны и картошка). Эти растения тоже могут содержать вредные организмы и болезни, которые могут негативно сказаться на состоянии и урожае белокочанной капусты.