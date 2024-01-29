Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский военный рассказал, как они вчетвером прогнали 60 боевиков ВСУ
Британские инженеры выяснили, почему морковь искривляется при хранении
Секреты профессиональных поваров: оливье будет вкуснее в несколько раз
Автоэксперт Баканов рассказал о важности регулярной мойки автомобиля в зимний период
Белоснежная улыбка без похода к стоматологу с копеечным средством: как улыбнуться и все - наповал
Советский уют в доме: по каким 5 вещам можно определить гражданина СССР в его квартире
Гинеколог Маилян: витамины А, С, D, Е являются самыми важными для организма женщины
Саяны вошли в топ 5 впечатляющих гор России по версии tutu
Как избавиться от раздражения после бритья — советы до и после душа

Есть несколько важных условий для получения богатого урожая белокачанной капусты. Вот они

0:52
Садоводство » Овощи

Выращивание белокочанной капусты предполагает несложные требования, но без обеспечения необходимых условий роста, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Есть несколько важных условий для получения богатого урожая белокачанной капусты. Вот они
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Первым шагом к успешному выращиванию является правильный выбор места для посадки саженцев. Имейте в виду, что не стоит выбирать участки, где ранее произрастали растения из семейства капустных (таких как брокколи, кале, репа, редис, цветная или брюссельская капуста). Подобный выбор места может провоцировать размножение вредителей и распространение болезней.

Также желательно избегать почвы, где предыдущие культуры были из семейства пасленовых (например, помидоры, перец, баклажаны и картошка). Эти растения тоже могут содержать вредные организмы и болезни, которые могут негативно сказаться на состоянии и урожае белокочанной капусты.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.

Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Новая эра в сфере обороны между США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Путин создаст новый Варшавский договор Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Британская картофельная запеканка: простой и очень вкусный рецепт
Британская картофельная запеканка: простой и очень вкусный рецепт
Последние материалы
Британские инженеры выяснили, почему морковь искривляется при хранении
Секреты профессиональных поваров: оливье будет вкуснее в несколько раз
Автоэксперт Баканов рассказал о важности регулярной мойки автомобиля в зимний период
Есть несколько важных условий для получения богатого урожая белокачанной капусты. Вот они
Белоснежная улыбка без похода к стоматологу с копеечным средством: как улыбнуться и все - наповал
Советский уют в доме: по каким 5 вещам можно определить гражданина СССР в его квартире
Гинеколог Маилян: витамины А, С, D, Е являются самыми важными для организма женщины
Саяны вошли в топ 5 впечатляющих гор России по версии tutu
Как избавиться от раздражения после бритья — советы до и после душа
Шукшина раскритиковала фильм "Мастер и Маргарита"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников