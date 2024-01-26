3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.

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В ограниченных условиях, где не всегда возможно придерживаться чужого опыта, сажая растения, можно столкнуться с проблемами, вредными для урожая.

В таких ситуациях можно использовать определенные культуры, которые способствуют "уплотнению" посадок. Давайте рассмотрим, к каким растениям можно "подселить" огурцы.

Редис: В открытом грунте редис и салаты являются отличными соседями для огурцов. Эти культуры быстро созревают, и после сбора урожая оставляют место для новых посадок.

Лук: При ранних посадках, перед высадкой огурцов, можно вырастить зеленый лук и шпинат. Эти культуры не только не ухудшают состояние почвы, но и мирно соседствуют с тыквенными растениями.

Укроп: Укроп прекрасно соседствует с огурцами и даже улучшает вкус будущего урожая.

Рядом с огурцами можно посадить кукурузу для защиты от сквозняков и сильного ветра.

Но помните, что некоторые растения, такие как томаты, несовместимы с огурцами, как в теплице, так и на грядке. Они требуют различных условий для роста, а также различные методы полива и удобрения.