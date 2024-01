Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны

Герань иногда не радует пышным цветением, листья бледнеют и начинают опадать. Растению поможет простая подкормка. Её предложил Дзен-канал "Цветы в квартире и на даче".

Фото: Own work by Pigmentoazul is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license