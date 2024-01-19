Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны

Подкормка герани перекисью водорода заставит её цвести

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Герань иногда не радует пышным цветением, листья бледнеют и начинают опадать. Растению поможет простая подкормка. Её предложил Дзен-канал "Цветы в квартире и на даче".

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Вам понадобится перекись водорода. Этот аптечный раствор стимулирует цветение герани, защищает её от инфекций и грибков, укрепляет иммунитет.

Возьмите две столовые ложки данного средства и разведите в одном литре воды комнатной температуры. Можно использовать талую, дождевую или дистиллированную.

Перед тем, как осуществить полив данным раствором, полейте растение обычной водой накануне днём. Так вы избежите ожогов корневой системы. Подкормка перекисью водорода проводится утром или вечером.