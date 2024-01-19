Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны

Герань иногда не радует пышным цветением, листья бледнеют и начинают опадать. Растению поможет простая подкормка. Её предложил Дзен-канал "Цветы в квартире и на даче".
Вам понадобится перекись водорода. Этот аптечный раствор стимулирует цветение герани, защищает её от инфекций и грибков, укрепляет иммунитет.
Возьмите две столовые ложки данного средства и разведите в одном литре воды комнатной температуры. Можно использовать талую, дождевую или дистиллированную.
Перед тем, как осуществить полив данным раствором, полейте растение обычной водой накануне днём. Так вы избежите ожогов корневой системы. Подкормка перекисью водорода проводится утром или вечером.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.