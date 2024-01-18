Эти сорта петунии удивят пышным цветением: растут без рассады и неприхотливы в уходе

Четыре сорта петунии, которые растут без рассады

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Определённые сорта петунии можно выращивать без рассады. Садовод Дзен-канала "Уральская провинция", живущий в Пермском крае, рассказал о них. В этом регионе настоящая весна обычно приходит в конце апреля, а до этого момента лежит снег.

Фото: Originally uploaded to Flickr by Jay Dugger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Сорт "Танго Лососевые вены"

Зацветает примерно через 40 дней после появления всходов. Диаметр куста 50 см, и он приобретает форму шара. Важно регулярно обрезать растение, чтобы управлять его ростом.

Процесс формирования начинается, когда на центральном стебле появляется 6+ настоящих листочков. Садовод оставляет четыре листочка, а верхушку прищипывает. После этого боковые побеги прищипываются над третьим листом.

Сорт "Пендолино Еллоу центр"

Формировать куст нет необходимости. Растение ветвится естественным образом, требуя для полноценного цветения не менее шести литров грунта на одно растение.

Сорт "Синий каскад"

Это петуния отличается крупными цветами. Имеет приятный и мощный аромат. Сорт можно длительное время не обрезать в течение лета. Растение прощает небольшие ошибки в уходе. Высота куста около 30 сантиметров, а диаметр махрового цветка — 12 см. Цветы глубокие и насыщенные.

Сорт "Пируэт Пурпурная"

Её отличает двухцветная раскраска цветов. Куст вырастает до 35 см, а его жёсткие стебли позволяют использовать его для букетов. Бутоны имеют диаметр 12-14 см. Для поддержания количества бутонов на кусте требуется регулярное внесение минеральных подкормок, особенно монофосфата калия. Для посадки нужно кашпо объёмом четыре литра, размещать в нём одно растение.