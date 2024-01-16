Томаты вырастают по полкилограмма: опытный садовод назвал сорт, который удивит крупными плодами

Этот сорт томатов отличается особо крупными плодами

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Один сорт помидоров отличается особо крупными плодами. О нём рассказал автор Дзен-канала "Уральская провинция".

Фото: Tomatoes Uploaded by Fæ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сорт томатов "Салатный" позволяет вырастить сердцевидные розовые плоды. Его отличают ранний срок созревания. Он идеален для теплиц.

Есть некоторые особенности. Растение обладает мощными стеблями. Куст необходимо вести в 2-3 ствола. Схема посадки 70х70 см обеспечивает оптимальное распределение плодов. Томаты приобретают максимальный вкус, если их оставить на 5-6 дней после сбора. Сорт не требует обрезки листвы. Оставленные листья способствуют интенсивному наливу плодов.

Плоды крупные и вырастают до 350-500 г. Они сочные, сахаристые.