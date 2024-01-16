Томаты вырастают по полкилограмма: опытный садовод назвал сорт, который удивит крупными плодами

Один сорт помидоров отличается особо крупными плодами. О нём рассказал автор Дзен-канала "Уральская провинция".
Сорт томатов "Салатный" позволяет вырастить сердцевидные розовые плоды. Его отличают ранний срок созревания. Он идеален для теплиц.
Есть некоторые особенности. Растение обладает мощными стеблями. Куст необходимо вести в 2-3 ствола. Схема посадки 70х70 см обеспечивает оптимальное распределение плодов. Томаты приобретают максимальный вкус, если их оставить на 5-6 дней после сбора. Сорт не требует обрезки листвы. Оставленные листья способствуют интенсивному наливу плодов.
Плоды крупные и вырастают до 350-500 г. Они сочные, сахаристые.
"Это настоящие бифы, сахаристые на изломе и сочные в салатах. Они обладают выраженным томатным вкусом с фруктовой ноткой и высоким содержанием сахаров", — пишет автор.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.