Эти пять ингредиентов повысят урожайность томатов: получите крупные и сладкие помидоры

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Что положить в лунку при посадке томатов

2:15
Садоводство » Советы

Садоводы рассказали, что следует положить в лунку при высадке рассады томатов, чтобы увеличить урожайность, вырастить здоровые и сочные плоды.

Что положить в лунку при посадке томатов
Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если почва на грядке тяжёлая и глинистая, полезно добавить до 200 г песка в лунку. Томатам нравится рыхлый грунт, а в тяжёлой почве они медленнее развивают корни, чаще болеют и гниют. Однако избегайте излишнего количества песка, так как помидоры любят влагу и питательные почвы, и избыток песка может препятствовать этим условиям.

Одним из лучших удобрений для посадки томатов считается зола. Она не только раскисляет почву, но и обеспечивает растениям кальций, фосфор и калий. Кальций и фосфор необходимы для укрепления корней и стимулирования их роста, а калий отвечает за вкусные, сочные и сладкие плоды. Поэтому зола становится обязательным компонентом — достаточно добавить горсть под каждое растение.

Ещё одним полезным ингредиентом является крапива. Томаты благодарны ей за высокое содержание калия. Подушка из крапивы будет постепенно разлагаться, обогащая почву калием, азотом и витаминами. Достаточно добавить небольшую веточку крапивы под каждое растение.

Некоторые садоводы используют рыбные головы при посадке томатов, но можно использовать и рыбную муку. Она содержит азот и фосфор, необходимые растениям после пересадки. Рыбная мука разлагается в почве долго, обеспечивая питание томатам на протяжении всего периода роста. Помидоры любят фосфор, что положительно сказывается на размере и плотности плодов. Рекомендуемая доза — 1-2 столовые ложки на лунку, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Добавление луковой шелухи в лунку тоже будет полезным шагом. Она обогатит почву калием, кальцием, цинком, витамином В, укрепит корни и стимулирует рост. Витамин РР улучшит усвоение других питательных веществ, а кверцетин поможет рассаде набрать силу и укрепить иммунитет. Луковая шелуха также богата фитонцидами, способными улучшить состояние почвы. Не забудьте добавить горсть луковой шелухи для пользы ваших томатов.

Как вырастить помидоры
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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