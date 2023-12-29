Универсальная подкормка для цветов

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эта универсальная подкормка подходит для всех цветов на садовом участке. Она обеспечит буйное цветение и хороший рост растениям. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород".

Фото: "Flowers" by Nouhailler is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

10 г прессованных дрожжей.

1 ст. л. сахара.

1 л тёплой воды.

Приготовление

1. Положить дрожжи и сахар в воду, размешать до растворения. Оставить раствор для настаивания минимум на два часа.

2. Приготовленный питательный раствор разбавить с водой 1:5.

3 Полив производить один раз в 30 дней в осенне-зимний период. Весной и летом использовать раствор один раз в десять дней.

Этой подкормкой пользуются профессионалы. Содержащиеся в ингредиентах фитогормоны, витамины группы В и ауксины подарят буйное цветение, а листва станет пышной.