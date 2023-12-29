Эта универсальная подкормка подходит для всех цветов на садовом участке. Она обеспечит буйное цветение и хороший рост растениям. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Положить дрожжи и сахар в воду, размешать до растворения. Оставить раствор для настаивания минимум на два часа.
2. Приготовленный питательный раствор разбавить с водой 1:5.
3 Полив производить один раз в 30 дней в осенне-зимний период. Весной и летом использовать раствор один раз в десять дней.
Этой подкормкой пользуются профессионалы. Содержащиеся в ингредиентах фитогормоны, витамины группы В и ауксины подарят буйное цветение, а листва станет пышной.
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