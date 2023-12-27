Зелень можно вырастить на подоконнике зимой

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы порадовать себя и семью витаминами, можно вырастить зелень прямо на подоконнике, не дожидаясь огородного сезона. Садоводы рассмотрели наилучшие культуры для выращивания в контейнерах.

Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Листовой салат

Листовые сорта салата являются идеальным выбором для быстрого сбора урожая. Семена сеют на глубину 1 см. В грунте должна содержаться перегной, дерновая почва, песок. Уход заключается в регулярном поливе и защите от прямых солнечных лучей. Сбор листьев можно начать уже через 20-30 дней после посева.

Подходящие сорта: "Астерик", "Дубрава", "Зелёный дубовый лист", "Красный дубовый лист", "Мазератти", "Барбадос", "Лолло Росса", "Лолло Бионда", "Маджестик", "Ника", "Эвридика", "Эстафета.

Зелёный лук

Выращивание лука на перо — увлекательное занятие, которое справится даже новичок. Луковицы выбирают здоровые и плотные, размещая их в горшке так, чтобы они не полностью погружались в воду. Выгонку лука можно провести также и в грунте, но это требует больше внимания. Сбор перьев возможен, как только они достигнут 10-15 см.

Рекомендуемые сорта: "Бессоновский", "Ростовский", "Союз", "Спасский", "Тимирязевский", "Черниговский".

Укроп

Укроп предпочитает яркое освещение, и для обеспечения этого в пасмурные периоды можно использовать фитолампу. Выбирая горшок для укропа, учтите размеры взрослого растения. Регулярный полив и ежедневное проветривание обеспечат здоровый рост.

Петрушка

Выращивание петрушки не представляет трудностей. Семена проращиваются, затем сеются в контейнер с влажной почвой. Можно также использовать корневища для выгонки. Регулярный уход включает в себя полив, рыхление почвы и подкормки.

Рекомендуемые сорта: "Бисер", "Бриз", "Бутербродная", "Волшебница", "Глория", "Изумрудные кружева", "Кудрявая", "Обыкновенная листовая", "Прима".

Руккола

Для посева используется лёгкая почва, а контейнер размещается на северном или западном подоконнике, чтобы избежать перегрева. Регулярный полив и удобрения обеспечивают хороший урожай через 40-50 дней.

Лучшие сорта рукколы: "Колтивата", "Пасьянс", "Покер", "Рококо", "Рокет", "Эйфория".

Шпинат

Шпинат требует яркого света и не прихотлив в температуре. Посев осуществляется в плодородную почву, а регулярный полив поддерживает его активный рост. Сбор урожая производится после появления 5-6 листочков, примерно через 40-50 дней, пишет "Мир садоводства".

Лучшие сорта шпината: "Жирнолистный", "Крепыш", "Исполинский", "Маркиза".