5 способов восстановления почти мертвых растений

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Когда комнатное растение начинает увядать, его облик наполняется грустью. Постепенно оно приобретает коричневый оттенок, свидетельствуя о том, что жизненные силы покидают его.

Фото: Own work by Ji Min Yoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

При попытке определить, живо ли растение, важно обратить внимание на стебель. Живой стебель должен быть гибким, упругим и сохранять зеленый оттенок по центру.

Для возрождения "мертвого" растения существует несколько методов, одним из которых является обрезка. Рекомендуется обрезать стебли по максимуму, оставляя примерно 5 см выше уровня земли. Полив следует проводить только тогда, когда почва ощущается сухой на ощупь. Если растение обладает достаточной жизненной энергией, то через несколько недель оно вырастит новые побеги из оставшегося стебля. После того как новые листья и стебель хорошо разовьются, рекомендуется удалить части, на которых отсутствует растительность.

Другим методом возрождения растения является его пересадка в новый горшок. Подбирайте горшок, размеры которого хотя бы немного превышают предыдущий. Также важно заменить старую почву новой, более качественной.

Некоторые растения требуют влажного климата, который сложно обеспечить в обычной квартире. Однако создать необходимую естественную среду можно, используя индивидуальные парники. Для этого просто накройте горшок пластиковым пакетом или бутылкой на пять дней.

Если листья и стебли растения пожелтели, выглядят слабыми, а на них видны крапинки, возможно, причиной являются насекомые-вредители. Их можно избавиться, опрыскав листья слабым мыльным раствором воды.