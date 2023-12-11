Для обеспечения оптимального роста перца необходимо учесть не только вопросы подкормки и полива, но также правильное соседство с другими растениями.
Успех урожая напрямую зависит от того, какие культуры выращиваются в близком соседстве.
Согласно информации от портала ogorod.ru, неблагоприятным для перца соседством будут укроп и фенхель. Также рекомендуется держать пасленовые и бобовые культуры на некотором расстоянии.
С другой стороны,
оказывают положительное воздействие на рост этого сладкого овоща. Эти растения выделяют фитонциды, которые способствуют защите саженцев перца от вредителей и болезней.
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