Что ненавидит болгарский перец

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для обеспечения оптимального роста перца необходимо учесть не только вопросы подкормки и полива, но также правильное соседство с другими растениями.

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Успех урожая напрямую зависит от того, какие культуры выращиваются в близком соседстве.

Согласно информации от портала ogorod.ru, неблагоприятным для перца соседством будут укроп и фенхель. Также рекомендуется держать пасленовые и бобовые культуры на некотором расстоянии.

С другой стороны,

лук,

чеснок,

бархатцы,

настурция

и базилик

оказывают положительное воздействие на рост этого сладкого овоща. Эти растения выделяют фитонциды, которые способствуют защите саженцев перца от вредителей и болезней.