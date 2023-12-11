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Что ненавидит болгарский перец

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Садоводство » Овощи

Для обеспечения оптимального роста перца необходимо учесть не только вопросы подкормки и полива, но также правильное соседство с другими растениями.

Что ненавидит болгарский перец
Фото: commons.wikimedia. org by Chella p is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Успех урожая напрямую зависит от того, какие культуры выращиваются в близком соседстве.

Согласно информации от портала ogorod.ru, неблагоприятным для перца соседством будут укроп и фенхель. Также рекомендуется держать пасленовые и бобовые культуры на некотором расстоянии.

С другой стороны,

  • лук,
  • чеснок,
  • бархатцы,
  • настурция
  • и базилик

оказывают положительное воздействие на рост этого сладкого овоща. Эти растения выделяют фитонциды, которые способствуют защите саженцев перца от вредителей и болезней.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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