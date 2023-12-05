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Руккола не будет горькой при выполнении этой рекомендации

1:12
Садоводство » Цветы

Руккола стала популярной культурой на огородах и дачах благодаря своей неприхотливости, быстрому росту и полезным свойствам. Однако, некоторые могут отталкиваться от ее горьковатого вкуса. Удивительно, но избавиться от этой горчинки можно с помощью простых хитростей.

Руккола не будет горькой при выполнении этой рекомендации
Фото: commons.wikimedia. org by T.Voekler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Семена рукколы можно посеять непосредственно в открытый грунт, но выбор места для посадки играет важную роль. В период долгого светового дня руккола быстро формирует цветоносы, что может придавать листьям горьковатый вкус.

Однако справиться с этой проблемой довольно легко. Достаточно выбрать место для посадки, где свет рассеивается. Это может быть осуществлено, например, путем высадки рукколы рядом с высокорослыми и плетистыми культурами, такими как кукуруза, горох, фасоль или огурцы. Такие растения помогут смягчить негативное воздействие на вкусовые качества рукколы, обеспечивая более нейтральный и приятный вкус.

Опытные огородники успешно используют этот метод для получения вкусной и ароматной рукколы на своих участках.

Руккола - мои ошибки при выращивании
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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