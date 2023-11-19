Как правильно обрезать смородину осенью

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Смородина рано начинает пробуждаться, и весеннее обрезание часто затруднено из-за влажности почвы. Кроме того, набухшие почки смородины легко ломаются, особенно при удалении старых многолетних ветвей.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła is licensed under GNU Free Documentation License

В осенний период помимо санитарной обрезки рекомендуется удаление лежащих на земле побегов, а также всех поврежденных тлей верхушек побегов вместе с отложенными яйцами. Это важно, так как в противном случае тле может удаться восстановить свою активность при первых теплых весенних солнечных днях.

Старые ветки, пораженные лишайниками, следует смело удалять. Однако, чтобы не ослабить куст, рекомендуется удалять за один сезон (год) лишь 2-3 самые старые ветки.

Согласно данным из Википедии, смородина (Ribes) — род кустарников, включающий несколько видов, распространенных в умеренных и холодных регионах Северного полушария. В зависимости от вида, смородина может быть красной, черной или белой.