Почему гладиолусы лучше высаживать под зиму?

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лук и чеснок — не единственные растения, которые можно высаживать под зиму; гладиолусы также вполне подходят для этой процедуры.

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Обычно гладиолусы сажают ближе к концу мая, когда угроза возвратных заморозков минует. Для успешной посадки необходимо тщательно очистить луковицы от шелухи и оставить их в теплом и светлом месте на пару недель. Этот период позволяет луковицам пробудиться и начать прорастание.

Однако некоторые опытные садоводы рекомендуют осуществлять посадку гладиолусов под зиму. Важно заботиться о хорошем утеплении и глубокой посадке луковиц, так как они чувствительны к морозам.

Оказывается, что гладиолусы, посаженные в конце октября на глубину 15-20 см и покрытые сухими листьями или слоем соломы толщиной 5-8 см, начинают цвести на неделю раньше, и у них более крепкие цветочные стрелки.

Важно помнить, что гладиолусы следует высаживать каждый год в новом месте. Также необходимо учитывать соседство на грядках, избегая посадки гладиолусов рядом с геранью, петуньей, анютиными глазками, астрами, лилиями и флоксами, а также дельфиниумами. Старайтесь избегать посадки гладиолусов в непосредственной близости или на том же участке, где в предыдущем году росли клубника, фасоль, горох, свекла, тыква, помидоры и огурцы.