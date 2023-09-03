Хлороз у гортензии : как определить и бороться

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хлороз — это расстройство, которое может возникнуть у гортензии, когда она страдает от нехватки хлорофилла, что приводит к желтизне листьев. Вот как определить хлороз у гортензии и как с ним бороться:

Фото: www.davey. com/media/1vpfedcg/pest-and-disease-center_iron-chlorosis_banner_1440x500.jpg?width=1200&height=630&rnd=133054056352730000&format=webp&quality=80

Определение хлороза:

Изменение окраски листьев: Листья гортензии, страдающей от хлороза, становятся желтыми, особенно на молодых листьях. Жилки листьев могут оставаться зелеными, в то время как между ними появляется желтая окраска.

Листья гортензии, страдающей от хлороза, становятся желтыми, особенно на молодых листьях. Жилки листьев могут оставаться зелеными, в то время как между ними появляется желтая окраска. Изменение текстуры : Листья становятся слабыми и тонкими, а также могут кривиться или сморщиваться.

: Листья становятся слабыми и тонкими, а также могут кривиться или сморщиваться. Уменьшение размера : Листья могут стать меньше обычного размера.

: Листья могут стать меньше обычного размера. Образование пятен: На листьях могут появляться коричневые или красные пятна.

Причины хлороза у гортензии:

Нехватка железа : Хлороз может быть вызван нехваткой железа в почве, что препятствует образованию хлорофилла.

: Хлороз может быть вызван нехваткой железа в почве, что препятствует образованию хлорофилла. Неоптимальная кислотность почвы: Высокий уровень pH в почве может стать причиной хлороза у гортензии, так как некоторые элементы становятся менее доступны для растения.

Борьба с хлорозом:

Подкормки : При хлорозе рекомендуется использовать удобрения, богатые железом, чтобы устранить нехватку этого элемента в почве.

: При хлорозе рекомендуется использовать удобрения, богатые железом, чтобы устранить нехватку этого элемента в почве. Коррекция pH почвы : Если уровень pH в почве слишком высокий, можно использовать специальные средства для понижения кислотности.

: Если уровень pH в почве слишком высокий, можно использовать специальные средства для понижения кислотности. Полив: Убедитесь, что гортензия получает достаточное количество воды, чтобы улучшить всасывание питательных веществ из почвы.

Убедитесь, что гортензия получает достаточное количество воды, чтобы улучшить всасывание питательных веществ из почвы. Мульчирование : Покройте почву вокруг гортензии слоем мульчи, чтобы удерживать влагу и сохранить питательные вещества.

: Покройте почву вокруг гортензии слоем мульчи, чтобы удерживать влагу и сохранить питательные вещества. Применение хелатных удобрений : Хелатные удобрения содержат микроэлементы, которые легче всасываются растением, что может помочь бороться с хлорозом.

: Хелатные удобрения содержат микроэлементы, которые легче всасываются растением, что может помочь бороться с хлорозом. Проверка почвы: Если проблема продолжается, рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить точные причины хлороза и принять соответствующие меры.

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