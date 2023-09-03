 Хлороз у гортензии : как определить и бороться

Изменение окраски листьев: Листья гортензии, страдающей от хлороза, становятся желтыми, особенно на молодых листьях. Жилки листьев могут оставаться зелеными, в то время как между ними появляется желтая окраска.
Изменение текстуры: Листья становятся слабыми и тонкими, а также могут кривиться или сморщиваться.
Уменьшение размера: Листья могут стать меньше обычного размера.
Образование пятен: На листьях могут появляться коричневые или красные пятна.
Причины хлороза у гортензии:
Нехватка железа: Хлороз может быть вызван нехваткой железа в почве, что препятствует образованию хлорофилла.
Неоптимальная кислотность почвы: Высокий уровень pH в почве может стать причиной хлороза у гортензии, так как некоторые элементы становятся менее доступны для растения.
Борьба с хлорозом:
Подкормки: При хлорозе рекомендуется использовать удобрения, богатые железом, чтобы устранить нехватку этого элемента в почве.
Коррекция pH почвы: Если уровень pH в почве слишком высокий, можно использовать специальные средства для понижения кислотности.
Полив: Убедитесь, что гортензия получает достаточное количество воды, чтобы улучшить всасывание питательных веществ из почвы.
Мульчирование: Покройте почву вокруг гортензии слоем мульчи, чтобы удерживать влагу и сохранить питательные вещества.
Применение хелатных удобрений: Хелатные удобрения содержат микроэлементы, которые легче всасываются растением, что может помочь бороться с хлорозом.
Проверка почвы: Если проблема продолжается, рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить точные причины хлороза и принять соответствующие меры.
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