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 Хлороз у гортензии : как определить и бороться

2:07
Садоводство

Хлороз — это расстройство, которое может возникнуть у гортензии, когда она страдает от нехватки хлорофилла, что приводит к желтизне листьев. Вот как определить хлороз у гортензии и как с ним бороться:

 Хлороз у гортензии : как определить и бороться
Фото: www.davey. com/media/1vpfedcg/pest-and-disease-center_iron-chlorosis_banner_1440x500.jpg?width=1200&height=630&rnd=133054056352730000&format=webp&quality=80

Определение хлороза:

  • Изменение окраски листьев: Листья гортензии, страдающей от хлороза, становятся желтыми, особенно на молодых листьях. Жилки листьев могут оставаться зелеными, в то время как между ними появляется желтая окраска.
  • Изменение текстуры: Листья становятся слабыми и тонкими, а также могут кривиться или сморщиваться.
  • Уменьшение размера: Листья могут стать меньше обычного размера.
  • Образование пятен: На листьях могут появляться коричневые или красные пятна.

Причины хлороза у гортензии:

  • Нехватка железа: Хлороз может быть вызван нехваткой железа в почве, что препятствует образованию хлорофилла.
  • Неоптимальная кислотность почвы: Высокий уровень pH в почве может стать причиной хлороза у гортензии, так как некоторые элементы становятся менее доступны для растения.

Борьба с хлорозом:

  • Подкормки: При хлорозе рекомендуется использовать удобрения, богатые железом, чтобы устранить нехватку этого элемента в почве.
  • Коррекция pH почвы: Если уровень pH в почве слишком высокий, можно использовать специальные средства для понижения кислотности.
  • Полив: Убедитесь, что гортензия получает достаточное количество воды, чтобы улучшить всасывание питательных веществ из почвы.
  • Мульчирование: Покройте почву вокруг гортензии слоем мульчи, чтобы удерживать влагу и сохранить питательные вещества.
  • Применение хелатных удобрений: Хелатные удобрения содержат микроэлементы, которые легче всасываются растением, что может помочь бороться с хлорозом.
  • Проверка почвы: Если проблема продолжается, рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить точные причины хлороза и принять соответствующие меры.

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Самый эффективный метод борьбы с хлорозом
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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