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Пахнущие как лимон природные ароматерапевты

4:56
Садоводство

Натуральные ароматы могут иметь сильное воздействие на наше настроение и благополучие. Один из самых популярных ароматов, который ассоциируется с чистотой и свежестью, — запах лимона. Возможно, вы задумывались о том, какие растения обладают этим прекрасным ароматом лимона?

Пахнущие как лимон природные ароматерапевты
Фото: nestreeo. com/wp-content/uploads/2020/05/lemon-grass-1.jpg

Лимонное дерево (Citrus limon)

Лимонное дерево (Citrus limon) — это небольшое вечнозеленое дерево, которое произрастает в тропических и субтропических регионах. Его яркие желтые плоды не только служат источником витамина C, но и имеют удивительный аромат лимона. Это одно из самых популярных растений, которые пахнут как лимон.

Лимонник вязолистный (Aloysia citrodora)

Лимонник вязолистный (Aloysia citrodora), также известный как вербена лимонная, — это многолетний кустарник, который обладает интенсивным ароматом лимона. Его листья содержат эфирное масло, которое придает окружающей атмосфере свежий и цитрусовый запах. Лимонник вязолистный часто используется для приготовления ароматного чая и эфирных масел.

Лимонная мята (Monarda citriodora)

Лимонная мята (Monarda citriodora) — это многолетнее растение, которое произрастает в Северной Америке. Оно известно своим приятным лимонным ароматом, который идет от его листьев и цветов. Лимонная мята широко используется в ароматерапии и приготовлении чая.

Лимонная трава (Cymbopogon citratus)

Лимонная трава (Cymbopogon citratus) — это травянистое растение, которое произрастает в тропических регионах. Его длинные, узкие листья имеют интенсивный лимонный аромат. Лимонная трава широко используется в кулинарии и ароматерапии.

Лимонник австралийский (Backhousia citriodora)

Лимонник австралийский (Backhousia citriodora), известный также как лимонное миртовое дерево, — это вечнозеленое дерево, произрастающее в Австралии. Его листья содержат сильное эфирное масло, которое придает окружающей среде насыщенный аромат лимона. Лимонник австралийский является популярным ингредиентом в ароматерапии и производстве парфюмерных средств.

Лимонный бальзам (Melissa officinalis)

Лимонный бальзам (Melissa officinalis) — это многолетнее растение с листьями, имеющими лимонный аромат. Оно часто используется в медицине и ароматерапии. Лимонный бальзам известен своими успокаивающими свойствами и способностью снять стресс и тревогу.

Лимонная герань (Pelargonium crispum)

Лимонный герань (Pelargonium crispum) — это вид герани с цитрусовым ароматом, который идет от его листьев. Это кустарник, который часто выращивается как комнатное растение или на открытом воздухе. Лимонный герань обладает ароматом лимона и может использоваться для создания ароматических масел.

Лимонный вербенон (Lippia citriodora)

Лимонный вербенон (Lippia citriodora) — это многолетнее растение, произрастающее в тропических и субтропических регионах. Его листья обладают сильным лимонным запахом и широко используются в ароматерапии и кулинарии. Лимонный вербенон также известен как "лемонграсс" и "воздушный вербенон".

Лимонная жасмин (Gelsemium sempervirens)

Лимонная жасмин (Gelsemium sempervirens) — это вечнозеленое лозовидное растение, произрастающее в Северной Америке и Азии. Его желтые цветы обладают нежным и приятным лимонным ароматом. Лимонная жасмин часто используется в парфюмерии и ароматерапии.

Лимонный эвкалипт (Eucalyptus citriodora)

Лимонный эвкалипт (Eucalyptus citriodora) — это вид эвкалипта, произрастающий в Австралии. Его листья имеют ярко выраженный лимонный запах. Лимонный эвкалипт широко используется в производстве эфирных масел и ароматических продуктов.

Лимонная петрушка (Cymbopetalum penduliflorum)

Лимонная петрушка (Cymbopetalum penduliflorum) — это вид растения, произрастающий в Южной Америке. Его цветы и листья имеют лимонный аромат и используются в ароматерапии и производстве парфюмерных средств.

Лимонное сливовое дерево (Prunus salicina)

Лимонное сливовое дерево (Prunus salicina) — это плодовое дерево, которое произрастает в Китае и Японии. Его плоды обладают сладким и лимонным вкусом, а также приятным ароматом. Лимонное сливовое дерево широко используется в кулинарии и производстве десертов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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