Плантационные спортивные мутации: чем это интересно и как проявляется

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что такое спорт в растительном мире?

Спорт в растительном мире представляет собой генетическую мутацию, возникающую из-за неправильной хромосомной репликации. Результаты мутации — сегмент растения, который отличается от родительского растения как во внешнем виде (фенотипе), так и генетически (генотипе). Генетическое изменение не является результатом необычных условий роста; это случайность, мутация. Во многих случаях новая черта может быть передана потомкам организма.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

О растениях-спортах

Плантационные спортивные мутации могут добавлять белые вкрапления в цветок или удваивать количество цветков на стебле. Восходящие гибридные чайные розы являются спортами обычных роз смешанного типа; "Climbing Peace" — это спорт "Peace". Цветы — не единственные растения, которые подвержены спортам. Многие сорта фруктов являются спортами, например, "Grand Gala" и "Big Red Gala", оба произошли от сортов яблок "Gala". Нектарин — еще один пример спорта, развившегося из персика. Термин "растение-спорт" описывает вариацию всего растения, а "почковый спорт" — вариацию только одной ветки. Почковые спорты также являются распространенной причиной изменчивости, наблюдаемой на листвах некоторых растений. Неспособность производить хлорофилл в листе указывает на то, что произошла мутация. В результате появляетсябелая или желтая область на листе. Есть и другие характеристики, которые могут отличаться от исходного растения, такие как размер листа, форма и текстура.

Узнайте больше о плантационных спортах

Когда растение "проявляет спорт", это обычно не проблема. Спорт либо исчезнет, либо вернется к своей исходной форме. Если вы видите что-то необычное с вашими растениями и если спорт имеет характеристики, которые могут быть желательными, стоит попробовать укоренить растение, чтобы увидеть, продолжит ли оно расти с мутированными свойствами. Спорт можно выращивать для создания новой вариации растения.