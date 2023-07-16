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Аллелопатия у растений: какие виды подавляют соседей

3:13
Садоводство

Аллелопатия — это биологическое явление, когда одно растение подавляет рост другого. Растения могут оказывать влияние на другие растения путем выделения аллелохимических веществ, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на рост других растений. Это естественный механизм выживания в природе, позволяющий уменьшить конкуренцию со стороны соседних растений.

Аллелопатия у растений: какие виды подавляют соседей
Фото: архив

Различные части растений с аллелопатическими свойствами

Различные части растений могут обладать аллелопатическими свойствами, включая листья, цветы, корни, кору, почву и мульчу. Большинство растений с аллелопатическими свойствами хранят свои защитные химические вещества в листьях, особенно в осенний период. Когда листья падают на землю и разлагаются, эти токсины могут влиять на растения, находящиеся поблизости. Некоторые растения также выделяют токсины через свои корни, которые затем поглощаются другими растениями и деревьями.

Ниже приведены некоторые общие растения с аллелопатическими свойствами:

1. Вишня лауре

Применяется для уничтожения сорняков и подавления роста других растений.

2. Бузина

Используется для снижения конкуренции со стороны других растений.

3. Барбарис

Может подавлять рост других растений через корни и листья.

4. Хвощ полевой

Выделяет химические вещества, которые могут мешать росту других растений.

5. Лук-резанец

Оказывает негативное влияние на другие растения своими аллелохимическими свойствами.

6. Растения семейства Розовых

Некоторые растения семейства Розовых могутподавлять рост других растений, например, рододендроны и сливы.

Аллелопатия у деревьев

Деревья являются прекрасными примерами аллелопатии у растений. Например, многие деревья используют аллелопатию для защиты своего пространства, используя корни, чтобы извлекать больше воды из почвы, не давая другим растениям процветать. Некоторые деревья используют свои аллелохимические вещества для ингибирования прорастания или развития растений, находящихся поблизости. Большинство аллелопатических деревьев выделяют эти химические вещества через листья, которые становятся токсичными после поглощения другими растениями.

Примером такого дерева является чёрный орех. Помимо листьев, чёрные орехи хранят аллелохимические свойства в почках, скорлупе орехов и корнях. Химическое вещество, отвечающее за его токсичность, называется жуглоном, и оно остается в почве вокруг дерева, наиболее сильно проявляя свою активность на расстоянии до капель листьев, хотя корни могут распространяться гораздо дальше. Растения, наиболее чувствительные к токсичности чёрного ореха, включают пасленовые растения (помидоры, перцы, баклажаны, картофель), азалии, сосны и берёзы.

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Как растения влияют друг на друга? | Аллелопатия
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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