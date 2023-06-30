Агроном Денис Терентьев рассказал том, каких паразитов на огороде может отпугнуть перечная мята. Он отметил, что мята — агрессивное растение, за ней необходимо следить и контролировать количество.
Специалист рассказал, что перечная мята способна защитить урожай от капустной моли, паутинного клеща и морковной мухи.
Более того, перечная мята не нравится муравьям и комарам Однако от муравьёв есть польза, в частности, они ярые истребители клубничных долгоносиков. Эксперт подчеркнул, что насекомым ненавистен ментол, поэтому наличие на участке мятных посадок способно сильно сократить их количество. Об этом сообщает сайт aif.ru.
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