Агроном Терентьев рассказал, каких вредителей сада и огорода способна прогнать мята

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроном Денис Терентьев рассказал том, каких паразитов на огороде может отпугнуть перечная мята. Он отметил, что мята — агрессивное растение, за ней необходимо следить и контролировать количество.

Специалист рассказал, что перечная мята способна защитить урожай от капустной моли, паутинного клеща и морковной мухи.

Более того, перечная мята не нравится муравьям и комарам Однако от муравьёв есть польза, в частности, они ярые истребители клубничных долгоносиков. Эксперт подчеркнул, что насекомым ненавистен ментол, поэтому наличие на участке мятных посадок способно сильно сократить их количество. Об этом сообщает сайт aif.ru.