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В чём преимущества жёсткой закалки рассады

3:07
Садоводство

Закалка рассады — это процесс привыкания растений, выращенных внутри помещения, к условиям на открытом воздухе. В течение нескольких дней или недель рассаду постепенно вводят наружу, чтобы она могла адаптироваться к более суровым условиям окружающей среды.

Почему закалка рассады важна

Закалка рассады играет важную роль в успешном переносе растений из закрытого пространства в открытый грунт. Когда растение выращивается внутри, оно привыкает к стабильным условиям, таким как постоянная температура и отсутствие ветра. Перенесение такого растения во внешнюю среду без закалки может вызвать стресс и даже привести к его гибели.

Этапы закалки рассады

Подготовка рассады. Перед началом процесса закалки необходимо подготовить рассаду. Рассаду следует выращивать в здоровом состоянии, с хорошо развитой корневой системой и крепкими стеблями.

Постепенное привыкание к внешним условиям. Этот этап заключается в постепенном вводе рассады на открытое пространство. В первые дни рассаду следует выносить на несколько часов на солнце и защищённое от ветра место. Время, проведённое на открытом воздухе, следует постепенно увеличивать.

Внесение рассады на открытый грунт. После завершения этапа привыкания рассаду можно посадить на открытый грунт. Это следует делать в тёплое время суток и при отсутствии сильных ветров.

Преимущества закалки рассады

Укрепление растений: закалка рассады помогает укрепить растения, делая их более устойчивыми к перепадам температуры и влажности.
Увеличение урожайности: закалённая рассада имеет больше шансов выжить и дать хороший урожай.
Сокращение периода адаптации: закалка сокращает время, которое растению требуется для адаптации к новым условиям, что способствует его более быстрому росту и развитию.

Как правильно закалить рассаду

Выбор оптимального времени. Закалка рассады должна проходить в определённое время, когда уровень солнечной активности не слишком высок и отсутствуют сильные морозы или перепады температуры.

Уменьшение полива и температуры. Перед началом закалки рассаду следует поливать реже и постепенно снижать температуру в помещении, где она выращивалась. Это поможет растению адаптироваться к более сухим и прохладным условиям на улице.

Постепенное увеличение времени на открытом воздухе. Рассаду следует постепенно увеличивать время, проведенное на открытом воздухе. Начните с нескольких часов в день и постепенно увеличивайте до полного дня.

Защита от экстремальных условий. Во время закалки рассаду необходимо защищать от экстремальных условий, таких как сильный ветер, сильное солнечное излучение или сильный дождь. Используйте тень, ткани или специальные укрытия для защиты рассады.

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ЗАКАЛИВАНИЕ РАССАДЫ. ДВА СПОСОБА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ И КРЕПКИХ РАСТЕНИЙ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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