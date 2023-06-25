Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В чём польза растения акант
Кива: на Украине продолжает "вещать" труп Буданова
Ранний подъём: преимущества и недостатки. Мнение экспертов
"Турпром": в Европе и Турции стремительно распространяются две страшные инфекции
Мощный обстрел Донецка: погиб подросток
Все секреты успешного выращивания живой изгороди
Kayhan: заявление госсекретаря США Блинкена по поводу тайваньского вопроса удивило мир
Космический аппарат BepiColombo сделал новые снимки Меркурия
В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль

Как успешно разводить шелковицу самому

2:49
Садоводство

Шелковица (морус) относится к семейству тутовых и включает несколько видов. Она является лиственным деревом или кустарником, вырастающим до 10 метров в высоту. Растение обладает крупными листьями и яркими плодами, похожими на маленькие яблоки. Шелковица произрастает во многих странах, включая Россию, Китай, Японию и Средиземноморье.

Как успешно разводить шелковицу самому
Фото: www.rhs.org. uk/getmedia/9b508cf0-7006-4863-9bc3-72859238db5f/mulberry_bush2.jpg?width=3024&height=2068&ext=.jpg

Полезные свойства шелковицы

Шелковица является ценным источником питательных веществ, таких как витамины А, С, Е, К, В-комплекса, белки, клетчатка и минералы. Эти компоненты делают шелковицу полезной для поддержания здоровья кожи, укрепления иммунной системы и регулирования уровня сахара в крови. В традиционной медицине шелковица применяется для лечения различных заболеваний, включая диабет, артрит и сердечно-сосудистые проблемы.

Шелковица в кулинарии

Плоды шелковицы можно есть в свежем виде или использовать при готовке разных блюд. Они имеют сладкий и нежный вкус, который хорошо сочетается с другими ингредиентами. Шелковицу можно добавлять в салаты, десерты, йогурты или использовать для приготовления варенья и компотов. Рецепты с шелковицей предлагают бесчисленные возможности для творчества на кухне.

Производство шелковицы

Выращивание шелковицы требует особого ухода и внимания к деталям. Растение предпочитает теплый и солнечный климат, хорошо дренированные почвы и умеренный полив. Плоды шелковицы созревают летом и собираются вручную. После сбора плоды могут быть использованы непосредственно или подвергнуты переработке для получения различных продуктов, таких как морс, варенье или сироп.

Шелковица в текстильной промышленности

Шелковица славится не только своими плодами, но и шёлковым волокном, получаемым из коконов, в которых развиваются шелкопряды. Шёлковое волокно является одним из наиболее прочных и благородных материалов, используемых в текстильной промышленности. Процесс производства шелковых тканей требует тщательной обработки коконов и ткани, чтобы получить высококачественный шелк.

Экологическая и социальная значимость

Шелковица имеет большое значение с экологической и социальной точек зрения. Выращивание шелковицы может осуществляться с использованием устойчивых методов земледелия, что помогает сохранять плодородие почвы и предотвращать эрозию. Кроме того, производство шелковицы создает рабочие места и способствует развитию сельских районов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Размножение шелковицы семенами и черенкованием
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике

Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.

"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Медведев заподозрил, что в военном мятеже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Последние материалы
"Турпром": в Европе и Турции стремительно распространяются две страшные инфекции
Мощный обстрел Донецка: погиб подросток
Все секреты успешного выращивания живой изгороди
Правила и рекомендации для путешественников: торгуйтесь с продавцами
Kayhan: заявление госсекретаря США Блинкена по поводу тайваньского вопроса удивило мир
Космический аппарат BepiColombo сделал новые снимки Меркурия
В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль
Рогов: ВС РФ нанесли удары тактическими ракетами по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Эффективные лечебные свойства тысячелистника
Российские учёные изобрели новый метод вакцинации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников